Кемерово, 1 апреля, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Уральский блогер Сергей Колясников считает правильным решение Амана Тулеева уйти с поста губернатора Кемеровской области. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Facebook.

Kremlin.ru Сергей Цивилёв

По его мнению, это решение правильное уже потому, что теперь каждый губернатор знает, что «вся его карьера может быть перечеркнута жадностью дельцов, коррупцией проверяющих и контролирующих структур».

«Что уже недостаточно просто довольствоваться подобстрастными улыбками подчиненных и верить олигархам на слово. Порочную систему, когда пачка бабла выше ценности десятков детских жизней, пора прекращать. Потому что это не просто деградация, это путь в никуда», — говорит блогер.

При этом он отметил, что в комментариях по соцсетям многие люди хорошо отзывались о Тулееве. Жители не только Кемеровской области, но и соседних регионов признают успехи Амана Тулеева как руководителя.

Вместе с тем, блогер скептически смотрит на перспективы региона при Сергее Цивилёве. По его мнению, в назначении его на регион, привыкший к сильной руке, хорошего ровно ноль.

«И что-то мне подсказывает, что в назначении Цивилева, который начал со стояния на коленях, после того как обвинил потерявшего семью мужика в пиаре на крови, ничего хорошего для Кузбасса нет. У главы региона должен быть стержень. А от приспособленца толку мало», — считает Сергей Колясников.

Впрочем, как отмечает блогер, Цивилёв, «будучи вице-губернатором и назначенцем», всё равно бы со временем занял место Тулеева. Этому способствовали болезнь и возраст главы региона.

Также Сергей Колясников обратил внимание на то, что до сих пор не закрыт вопрос с отставкой мэра Кемерова Ильи Середюка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 апреля, Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области. Владимир Путин уже принял его отставку. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Цивилёв, который до сегодняшнего дня был вице-губернатором.

Временный преемник Тулеева уже обратился к жителям региона с видеообращением. Он пообещал, что все виновные в трагедии в «Зимней вишне», будут наказаны, а родственникам погибших окажут всяческую помощь.

Напомним, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» возник пожар. В результате возгорания погибли 64 человека, из них 41 ребёнок. В частности, не удалось спастись тем, кто находился в красном кинозале на показе мультфильма. Изначально в СМИ прозвучала информация о том, что ещё до возникновения пожара двери в кинозалы якобы были заперты. Но позднее её опровергли. Двери в красный зал закрыли во время пожара, видимо, чтобы спастись от дыма. Но это не помогло.

26 марта стало известно о том, что Тулеев не приехал к месту трагедии. По официальной версии, это было сделано для того, чтобы кортеж губернатора не создал помех. Такая реакция главы региона на смертельный пожар вызвала бурю негодования. А 27 марта регион посетил Владимир Путин. В тот же день город Кемерово стал свидетелем многотысячного митинга, участники которого потребовали отставки губернатора.