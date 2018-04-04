Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, случившийся в воскресенье 25 марта, унёс жизни 64 человек, в том числе 41 ребёнка. Пострадали 79 человек. 27 марта рано утром в Кемерово прибыл Владимир Путин и провёл совещание. «…Не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают», — сказал глава государства. 28 марта в России был объявлен общенациональный траур. В Кемеровской области и ряде регионов страны состоялся трёхдневный траур. В рамках уголовного дела предъявлены обвинения и арестованы семеро фигурантов: управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТРЦ) Георгий Соболев и генеральный директор Юлия Богданова; руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко, а также сотрудник компании, непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ Александр Никитин; сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин; бывший начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Первоапрельское и Вербное воскресенье стало для Кемерова знаменательным. 1 апреля руководитель Кузбасса Аман Тулеев подал в отставку, сделав видеообращение, что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя». 73-летний Аман Тулеев был в руководстве области с 1990 года, а с 1997 года занимал губернаторский пост. Владимир Путин принял отставку Тулеева в этот же день и назначил врио главы Кузбасса Сергея Цивилёва, занимающего должность вице-губернатора Кемеровской области со 2 марта 2018 года. Данному назначению предшествовала встреча Владимира Путина с Цивилёвым в Кремле 27 февраля, тогда — генеральным директором ООО «Угледобывающая компания «Колмар».

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорбь

12:37 01.04.2018 Тулеев назвал причину своего ухода в отставку. Публикуем полный текст его видеообращения. Также читайте: Тулеев заявил, что морально не может работать с «таким тяжелейшим грузом»

12:39 01.04.2018 Спустя неделю после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» губернатор Аман Тулеев, наконец, подал в отставку. «Я сделал всё, что мог: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи. Ещё раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — сказал, в частности, Тулеев, отметив, что «вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя». Стенограмма видеобращения Амана Тулеева: «Дорогие земляки, все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерове 25 марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них дети, наши дети. Каждый из нас пропустил это через своё сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы. Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир. Уважаемые кузбассовцы, я сделал всё, что мог: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи. Ещё раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли. Причины пожара разбираются правоохранительными органами России. Дорогие земляки, мы с вами прошли большой, очень большой жизненный путь: от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащих касок, голодовок, забастовок, до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства. И всё это сделали вы, и я вам безмерно благодарен. Совершенно честно, как перед иконой могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны — России и нашей области. Ещё раз спасибо всем за то, что всегда были рядом — в горе, в радости. И примите поклон. Сегодня, сейчас, хочу сказать вам, я подал президенту РФ прошение об отставке. Считаю для себя правильным, осознанным и единственно верным решением. Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя. Морально нельзя. Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю», — сказал Аман Тулеев.

12:42 01.04.2018 Врио губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилёв. До сегодняшнего дня он был вице-губернатором. Новое назначение не стало неожиданностью для региона. Подробнее: Врио главы Кузбасса ожидаемо стал Сергей Цивилёв

12:44 01.04.2018 В соцсетях и не только активно комментируют перспективы Сергея Цивилёва на новом посту и региона в целом. Не все видят эти перспективы в розовых тонах.

12:47 01.04.2018 «Сергей Цивилёв — бизнесмен, и это самый главный момент. Он не имеет опыта административной работы, не знаком с регионом, и у него очень мало привязок к региону — только то, что он когда-то выкупил акции у Андрея Бокарева, совладельца угольной компании «Колмар». Это, по сути, единственная привязка к Кузбассу», — отмечал ИА REGNUM ранее обозреватель Сибирской редакции «ФедералПресс» Сергей Спицын. Подробнее: Ожидаемо, но с некоторыми сомнениями: что связывает Цивилёва с Кузбассом

12:48 01.04.2018 «В связи с тем, что Аман Тулеев попросился в отставку 1 апреля, в День дурака, у многих нет-нет да и промелькнула мысль о том, что это шутка», — подчеркнул политконсультант Владимир Лифантьев (Омск). Однако, по его словам, важно не то, что сегодня 1 апреля, а то, что сегодня воскресенье. Вербное воскресенье. «Я могу предположить, почему был выбран именно этот день. Сейчас по отношению к Аману Тулееву есть большой социальный запрос на линчевание. Многие люди не то что рационально понимают его вину в трагедии в Кемерове, многие люди на эмоциональном уровне считают его виноватым. И это уже не рациональный протест против чего-либо, это эмоциональная ярость по отношению к конкретной персоне. Поэтому «вынимать» эту персону из системы управления нужно как можно аккуратнее. Но при этом нужно соблюсти обязательный формуляр», — рассуждает собеседник ИА REGNUM. Он отметил, что «обязательный формуляр» был соблюдён — видеообращение Тулеева в духе «Я устал, я ухожу». «Но делает он это в воскресенье, в Вербное воскресенье — в большой праздник для православных людей. Ещё один аспект — в большинстве СМИ в выходной день работают только дежурные журналисты. Если бы он сделал то же самое в понедельник, то действий в СМИ было бы больше, было бы больше шума, больше давления на массы, соответственно, от масс был бы больший эмоциональный отклик». На вопрос, когда Тулееву стоило бы уйти в отставку, Владимир Лифантьев ответил, что «лет на 10 раньше». Подробности: Аман Тулеев. Отставка с «трагикомическим оттенком»

12:50 01.04.2018 Кадровые перестановки в Кемеровской области комментируют по всей стране. В том числе и на Урале: «И что-то мне подсказывает, что в назначении Цивилева, который начал со стояния на коленях, после того как обвинил потерявшего семью мужика в пиаре на крови, ничего хорошего для Кузбасса нет. У главы региона должен быть стержень. А от приспособленца толку мало», — считает блогер Сергей Колясников. Подробнее: В назначении Цивилёва «ничего хорошего для Кузбасса нет»

12:54 01.04.2018 Сергей Цивилёв, назначенный врио губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года, обратился к кузбассовцам, заверив, что никто из тех, кто виновен в трагедии, «не будет выгорожен или спрятан». [[[picture4]]] Стенограмма видеообращения Сергея Цивилёва к кузбассовцам: «Уважаемые кемеровчане, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин возложил на меня временное исполнение обязанностей губернатора Кемеровской области в связи с отставкой Амана Гумировича Тулеева. Я принимаю область в очень тяжёлый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей, и прежде всего наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерова и всей области, что сделаю всё для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание. Следствию будет предоставлена вся информация, чтобы покарать виновных. Никто не будет выгорожен или спрятан. Эта страшная трагедия сплотила не только Кемерово, но и всю страну в горе и сострадании. Память о погибших будет с нами всегда. Мы не оставим наедине с бедой пострадавших и родственников погибших. Будем делать и сделаем всё, чтобы поддержать их в эти тяжёлые дни, оказать им всю возможную помощь и поддержку. Мы все вместе должны сделать всё для того, чтобы жизнь кемеровчан стала безопасной и достойной. Наше будущее зависит только от нас с вами, чтобы такие трагедии не повторялись никогда, чтобы наши дети были окружены любовью и заботой. Для этого у нас есть все возможности, надо только правильно использовать их. Я хочу заверить всех вас, каждого жителя Кемеровской области, что реализую все инициативы и решения по развитию региона. А мы вместе с вами определим, что в первую очередь и в долгосрочной перспективе нужно сделать для будущего Кузбасса. Убеждён, что только в диалоге с людьми мы сможем укрепить благосостояние жителей области. Обеспечить их безопасность, заложить основу для развития новых поколений кемеровчан. Считаю необходимым подчеркнуть: прямое общение с людьми является для меня самым главным. Нам с вами предстоит решить очень много непростых, сложных задач. Вместе мы обязательно добьемся хорошего результата». Врио главы Кузбасса о виновных в трагедии: «Никто не будет выгорожен»

12:54 01.04.2018 Также Сергей Колясников обратил внимание на то, что до сих пор не закрыт вопрос с отставкой мэра Кемерова Ильи Середюка. Вопрос, который волнует не только жителей Урала.

12:55 01.04.2018 Сергей Цивилёв, который 2 марта 2018 года был назначен вице-губернатором Кемеровской области по прямому указанию Москвы, сегодня, 1 апреля, стал временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Соответствующий указ подписал сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин. Сергей Цивилёв — фигура интересная и не случайная. Читайте также: Кто такой новый врио главы Кузбасса Сергей Цивилёв? Он родился в городе Мариуполе (УССР, Донецкая область) в 1961 году. В 1978 году Цивилёв окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе и стал морским офицером. Службу он нёс до 1994 года и дослужился до звания капитана третьего ранга. Уволившись с военной службы, Цивилёв поступил в Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Учась в вузе, он также руководил службой безопасности в санкт-петербургском филиале банка «Аэрофлот» (1995−1996 годы). В 1999 году Цивилёв закончил университет по специальности «Финансы и кредит». Ещё учась в вузе, в 1997 году Цивилёв вместе со своим братом Валерием, а также Игорем Борисовичем Соболевским создали юридическую компанию «Нортэк». Эта компания в Санкт-Петербурге ничем не прославилась. О каком именно Игоре Борисовиче Соболевском идет речь, пока не установлено. Однако существует Игорь Борисович Соболевский — однокурсник действующего российского президента Владимира Путина. Этот Соболевский одно время был заместителем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина (2008—2009 годы). Этот же Соболевский довольно быстро ушел в тень на фоне скандала вокруг прослушки разговор лидеров так называемой Тамбовской ОПГ с высокопоставленными работниками правоохранительных органов, и в частности самим Соболевским. Также известно, что Соболевский пришел в органы вслед за Бастрыкиным, который, кстати, также является однокурсником Владимира Путина. До прихода в СК Соболевский долгое время работал в юридической компании. Юридическая компания Цивилёвых и Соболевского «Нортек» была ликвидирована в 2013 году. Уже в 2010 году Цивилёв занялся инвестициями в горнодобывающей сфере. В 2012 году Цивилёв становится заместителем председателя совета директоров ООО «Колмар». Эта компания объединяет угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки высококачественного коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии. В 2014 году Цивилёв уже владеет 70% акций «Колмара» и становится генеральным директором компании. Стоит отметить, что именно в 2014 году произошли видимые изменения в структуре собственников «Колмара», так как с 2012 года эта компания фактически принадлежала структурам российского миллиардера Геннадия Тимченко. Известно, что Тимченко владел «Колмаром» через совместное предприятие, организованное нефтетрединговой компанией Gunvor и фондом Volga Resources Montlink Ltd. В марте 2014 года в связи с принятием западными странами экономических санкций в отношении России Геннадий Тимченко «в целях корпоративной безопасности» продал принадлежащие ему акции Gunvor Group Торнбьорну Торнквисту. Формально у него осталось 30% «Колмара», которыми он владел через Volga Group. А 70% акций очень перспективной угледобывающей компании оказались у Цивилёва. Volga Group Тимченко, которая владела 30% акций «Колмара», решила совсем выйти из капитала этой компании в 2015 году. Вскоре это и было сделано. 30% акций «Колмара» перекочевали к бизнесмену Андрею Бокареву, который через свой холдинг УГМК владеет 70% компании «Кузбассразрезуголь», которая добывает уголь как раз на кемеровских карьерах. После назначения на должность вице-губернатора Кемеровской области (назначению предшествовала встреча Владимира Путина с ним 27 февраля 2018 года) Сергей Цивилёв подарил свои акции «Колмара» супруге, а управлять компанией остался его брат Валерий. Собственно, в Кузбассе уже ни у кого не было иллюзий, что Цивилёва Москва готовит на замену Тулееву. И, видимо, смена власти так или иначе произошла бы после формирования нового состава правительства РФ, но грянула трагедия в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерова. [[[picture3]]]

12:58 01.04.2018 Напомним, что Аман Тулеев был в руководстве Кемеровской области с 1990 года. А должность губернатора занимал с 1997-го — больше 20 лет. В очередной раз Тулеева избрали на пост губернатора 13 сентября 2015 года. Свои голоса ему отдали 96,69% избирателей. Срок полномочий истекал в 2020 году.

12:58 01.04.2018 Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин подчеркнул: в выходных данных видеобращения Амана Тулеева об отставке указано, что оно было размещено на YouTube ещё 31 марта: «Однако информация о нём была распространена федеральными СМИ 1 апреля, что, естественно, придаёт уходу Амана Тулеева трагикомический оттенок». По мнению политолога, Тулеев пошёл по пути Виктора Толоконского, который в сентябре 2017 года объявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края раньше, чем появился Указ президента. Тем самым Тулеев нарушил «принятый сценарий, когда информация об этом распространяется Кремлём одновременно с указанием на то, что президент принял отставку и назначил врио губернатора». «Не исключаю, что это волевое решение самого Тулеева, решившего поставить Кремль перед свершившимся фактом, поскольку появился ряд публикаций, что Тулееву придётся работать до июня. Естественно в этот период кемеровский губернатор находился бы под постоянным вниманием со стороны федеральных СМИ и правоохранительных органов», — сказал Дмитрий Пучкин.

13:07 01.04.2018 «В связи с тем, что Аман Тулеев попросился в отставку 1 апреля, в День дурака, у многих нет-нет да и промелькнула мысль о том, что это шутка», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политконсультант Владимир Лифантьев (Омск). Однако, по его словам, то, что сегодня 1 апреля, не так важно: На вопрос, когда Тулееву стоило бы уйти в отставку, собеседник ИА REGNUM ответил, что «лет на 10 раньше». Подробно: Аман Тулеев. Отставка с «трагикомическим оттенком»

13:12 01.04.2018 Кемеровская область — стратегически важный для России регион, так как именно в нем добывается львиная доля угля в стране. Аман Тулеев руководил этим регионом бессменно с 1997 года. В 2015 году президент России Владимир Путин дал добро на очередной срок губернаторства Тулеева. Он успешно переизбрался в сентябре 2015 года, набрав 96,69% голосов. Однако уже тогда, по данным ряда источников, глава государства намекнул Тулееву, что срок у него последний и нужно готовить преемников. Официально срок полномочий Тулеева на посту губернатора должен был завершиться в 2020 году. Но за прошедшие три года никакого внятного преемника Тулеева в Кузбассе не появилось. Тогда Москва направила в Кузбасс Цивилёва. Примечательно, что перед назначением (Цивилёв стал вице-губернатором Кемеровской области 2 марта 2018 года), в конце февраля 2018 года Цивилёва принял в Кремле президент Путин. Это довольно необычно, так как глава государства обычно не встречается с простым кандидатом в вице-губернаторы. Вскоре выяснилось, что Путин встречался с Цивилёвым еще и в 2017 году, когда тот вовсю руководил угольным «Колмаром». Собственно, в Кузбассе уже ни у кого не было иллюзий, что Цивилёва Москва готовит на замену Тулееву. И, видимо, смена власти так или иначе произошла бы, но грянула трагедия в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерова. При пожаре в ТРЦ погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На фоне этой трагедии поведение Тулеева вызвало много вопросов. Старый губернатор явно не владел ситуацией, и его заявления вызывали только лишнее раздражение. Более того, в центре Кемерова прямо перед зданием областной администрации прошли несанкционированные митинги с требованием отставки Тулеева — для Кузбасса это небывалый случай. Сам Тулеев к митингующим не вышел, но вышел Цивилёв. Его поведение было весьма неоднозначным. Дело в том, что в условиях дефицита информации митингующие, среди которых также были родственники погибших в этой страшной трагедии, требовали от власти точной информации о числе погибших, а также требовали тела для похорон и предъявляли справедливые претензии о плохой организации спасательной операции. Один из родственников погибших — Игорь Востриков, у которого на пожаре погибла вся семья (жена, трое малолетних детей и сестра), — завладел микрофоном и потребовал от властей, которых на митинге представлял Цивилёв, ответа. На это вице-губернатор заявил, что Востриков «пиарится на горе». Уже на следующий день, 27 марта, когда перед зданием обладминистрации вновь собрался несанкционированный митинг, Цивилёв вновь вышел к людям и встал перед ними на колени и попросил прощения. Позднее он так прокомментировал свой поступок: «Когда были попытки нападать на власть, я вел себя жестко и буду дальше точно так же делать. Когда наши люди обращаются за помощью, и если такая трагедия, я считаю, что мы всегда должны извиниться. Поэтому я поклонился людям и встал перед ними на колени. Преклонил колено за их горе и за ту ситуацию, в которую они попали». Он подчеркнул, что ему в этот момент «было немножко не по себе». Стоит отметить, что в Кузбассе Цивилёв на тот момент работал всего три недели, и вряд ли его можно обвинить в причастности к тем многочисленным нарушениям пожарной безопасности и общему положению дел в Кемеровской области, которые привели к этой ужасной трагедии. «Но я здесь уже работал три недели до этого, и я увидел здесь очень интересных людей. Они все сильные. Они прошли огонь, воду и медные трубы», — отметил Цивилёв.

13:22 01.04.2018 Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отмечает плюсы и минусы назначения Сергея Цивилева на должность врио Кемеровской области Подробности: Сергей Цивилев «знает изнутри угольную отрасль»

13:27 01.04.2018 «Среди плюсов назначения Сергея Цивилева то, что он — производственник, знает изнутри угольную отрасль, базовую для Кемеровской области, — считает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Кроме того, Сергей Цивилев имеет серьезную лоббистскую поддержку на федеральном уровне. Эффект нового лица — тоже плюс. Потом все-таки он уже месяц работает в Кузбассе, то есть входит на позицию врио губернатора не с колес, уже успел получить первое представление о ситуации в регионе», — подчеркивает Евгений Минченко. Вместе с тем эксперт подчеркивает, что у Сергея Цивилева, «конечно, есть проблема с коммуникативными умениями». «Но, я думаю, это дело наживное и вопрос времени», — отмечает Евгений Минченко.

13:35 01.04.2018 Вспоминают и о периоде Тулеева. Он был хозяином, а не временщиком, говорит депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»). «Теперь они будут смело кричать ему оскорбления в спину. Да, уже начали, когда стало ясно, что отставки не избежать: стали бросать ему в лицо награды, которые когда-то получали из его рук и которыми хвастались. Предупреждаю сразу: я так делать не буду. Я и раньше высказывался о Тулееве только уважительно и не собираюсь изменять своей привычке», — написал он в соцсети. Подробнее: Тулеев в Кемерове «был хозяином, а не временщиком»

13:39 01.04.2018 Политолог Сергей Бирюков считает, что система, которую выстроил ушедший сегодня в отставку губернатор Кемеровской области Аман Тулеев у себя в регионе, исчерпала себя ещё за несколько лет до последних трагических событий, но сейчас в политическом смысле кузбассовцы оказались в новой эпохе, сами того не ожидая и не будучи к этому особенно готовы. «Наследие ушедшего губернатора, руководившего областью 21 год, настолько значительно и фундаментально — будь то модель политической и экономической системы, социальная структура и особая региональная идентичность — что его влияние на жизнь территории будет еще весьма значительным. Человек, принявший Кузбасс в ситуации политического и социально-экономического дефолта и построивший на базе своей популистской харизмы и специфических управленческих технологий действительно новый порядок, соединявший элементы моновласти и корпоратократии. Система исчерпала себя ещё за несколько лет до последних трагических событий, и перспективы её весьма неопределённы. Как представляется, решающую роль в определении будущего региона будут играть контролирующие основные региональные бизнес-активы ФПГ и федеральные чиновники соответствующего профиля», — отмечает Бирюков.

13:42 01.04.2018 Политолог Дмитрий Пучкин не исключает, что «волевое решение» об уходе с поста губернатора принадлежит самому Аману Тулееву, решившему поставить Кремль перед свершившимся фактом, поскольку появился ряд публикаций, что ему придётся работать до июня. «Естественно, в этот период кемеровский губернатор находился бы под постоянным вниманием со стороны федеральных СМИ и правоохранительных органов. Но более на мой взгляд высока вероятность другого сценария, заключающегося в том, что Кремль сделал исключение, чтобы напоследок дать Тулееву шанс сохранить лицо и уважить заслуженного губернатора, дав тому возможность представить ситуацию, как будто это сам Тулеев решил. Предполагаю, что уход в отставку был ускорен тем, что представители федеральных властных структур, работавшие в регионе целую неделю, в полной мере убедились как в недееспособности губернатора, так и созданной им властной системы. Озвученный в ряде федеральных СМИ сценарий, когда врио губернатора был бы назначен лишь в июне, а на выборы пошёл бы лишь в сентябре 2019 года, в этой ситуации был бы неприемлем, поскольку в условиях напряженности в регионе новому губернатору требуется как можно скорее получить легитимность. Тем более что уставом ЕР предусмотрены жёсткие сроки проведения праймериз по отбору кандидата в губернаторы», — говорит Пучков.

13:44 01.04.2018 Политический аналитик Александр Чернявский подчёркивает, что в отставку Аману Тулееву надо было уходить раньше. «Хотя бы год назад, когда активно шли разговоры как раз о его возможном уходе по состоянию здоровья. Что касается нынешней ситуации, Аман Тулеев всё же является одним из самых авторитетных региональных руководителей. Но во время большого ЧП в Кемерове его действия были крайне неудачными. И сейчас его отставка выглядит вынужденной. Думаю, что сам Тулеев хотел бы уйти по-другому», — сказал Чернявский.

13:47 01.04.2018 Доктор социологических наук Константин Антонов, комментируя отставку Амана Тулеева, предположил, что «всё могло бы завершиться, как в сказке». «Стал бы героем народного эпоса, ведь, что ни говори, в народе его уважали, любили, верили. Если бы не потерял свое потрясающее чутьё и не пропустил бы момент, когда вовремя надо было уйти. Он был для подавляющего большинства «свой», чуткий, внимательный, заботливый, «о народе думал», — сказал он. Он называет Тулеева харизматиком с колоссальной энергией, напором, потрясающим изворотливым умом, стратегом и тактиком. «Я видел его на всех шахтовых авариях! На всех! Где сотнями гибли. Я утверждаю: он всегда был искренен. Он страшно переживал, принимал эти трагедии как свои. Особенно после смерти своего младшего… И вместе с тем, был жесток и страшен в гневе: сколько судеб погубил, преданных ему людей, одним только своим подозрением! Он был уверен, что изобличил предателя, пригрел змею на груди неблагодарную. Только вот предателем был он сам. Было в нем и… Впрочем, об этом говорить не буду. Было столько этих «и», что на целый политический детектив хватит. Но я не буду. Во след ему уходящему не буду», — подчёркнул Константин Антонов, отметив, что «Тулеев — это теперь история».

14:07 01.04.2018 Странная история с видеообращением врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Напомним, сначала видеообращение Цивилёва появилось на сайте областной администрации, но затем исчезло. В пресс-службе администрации Кемеровской области это объяснили неполадками на сайте. А сейчас обращение появилось вновь, только вот позади врио губернатора больше нет надписи «Богатство Кузбасса». [[[picture7]]] [[[picture6]]] [[[picture5]]]

14:19 01.04.2018 Пресс-служба администрации Кемеровской области сообщает о том, что 2 апреля состоится встреча полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло с руководителями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, депутатским корпусом. «Во время совещания состоится представление врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва», — говорится в сообщении.

14:38 01.04.2018 Уход Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области — это не только попытка сохранить лицо, которое после его неадекватной реакции на события 25—26 марта в Кемерово упало в грязь, но и передышка для местных угольных олигархов, которые его поддерживали, для поисков своего кандидата на пост главы региона. Такой версии придерживается уральский политолог Александр Устинов. Подробности: Политолог: «Цивилёв — мальчик для битья?»

15:13 01.04.2018 Сергей Цивилёв провёл первое совещание в должности врио губернатора Кемеровской области. Главными темами стали ликвидация последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», проверки зданий и сооружений с массовым пребыванием людей на соблюдение противопожарной безопасности, сообщает администрация Кузбасса.

15:16 01.04.2018 Замгубернатора Кемеровской области Валерий Цой сообщил, что в настоящее время в медучреждениях находятся пять пострадавших в результате трагедии в «Зимней вишне». Один — в областной детской больнице, четверо — в больнице скорой медицинской помощи. Состояние всех пациентов, находящихся на стационарном лечении, — от удовлетворительного до среднего, стабильное, с положительной динамикой. На амбулаторном лечении находятся 26 человек, их состояние удовлетворительно стабильное.

15:22 01.04.2018 Заместитель губернатора Кузбасса по финансам — начальник главного финансового управления Игорь Малахов проинформировал, что за три дня — с 28 по 30 марта — семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» уже получили выплаты, с остальными работа продолжается. Размер выплаты семьям составляет 5 млн рублей за каждого погибшего. Пострадавшим в результате трагедии в «Зимней вишне» выплаты будут идти отдельно. Получившим травмы лёгкой степени тяжести направят 200 тыс. рублей из областного и 200 тыс. рублей из федерального бюджетов, пострадавшим средней и тяжёлой степени — 800 тыс. рублей. «Эти выплаты будут осуществляться после того, как появятся справки судебно-медицинской экспертизы. Данные документы готовятся», — цитирует заместителя губернатора администрация Кемеровской области.

15:23 01.04.2018 Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Аману Тулееву, который сегодня, 1 апреля, сложил с себя полномочия губернатора Кемеровской области, и поблагодарил его за работу на посту главы региона. «Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте также: Путин позвонил Тулееву и поблагодарил за работу

15:28 01.04.2018 Замгубернатора Кемеровской области Александр Шнитко сообщил на совещании, проведённом врио губернатора Сергеем Цивилёвым, что на сегодняшний день проведено предварительное обследование здания сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» диагностическим комплексом «Струна». Кроме того, совместно с городом привлекли две специализированные организации. По предварительным данным, здание находится в аварийном состоянии, подлежит сносу.

15:30 01.04.2018 По словам начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, с 28 марта в регионе проверке подверглись 77 учреждений торговли и 47 учреждений культуры. Все факты нарушений по безопасности направляются в органы прокуратуры. Проверки будут продолжены.

15:37 01.04.2018 Мэр Кемерова Илья Середюк на совещании 1 апреля рассказал врио губернатора Кузбасса Сергею Цивилёву, что в данный момент здание ТЦ «Зимняя вишня», где произошла трагедия, огорожено, взято под охрану, в том числе установлено видеонаблюдение. Обеспечивается доступ для представителей правоохранительных органов, Следственного комитета. Арендаторы торговых точек вывозят материальные ценности и финансовые документы. «Здания этого не будет, решение по нему принято», — подчеркнул Сергей Цивилёв. Также Цивилёв поручил подготовить школу №7, где действовал оперативный штаб по ликвидации ЧС, к началу новой четверти после каникул. По словам Середюка, оперативный штаб был размещён в школе № 7, так как учреждение находится вблизи с местом ЧС. Во время работы штаба у школьников были каникулы. Поэтому это не стало помехой для учебного процесса. Со 2 апреля школьники всего города приступят к обучению — начнётся IV четверть, а также продолжится подготовка выпускников к ЕГЭ. В связи с этим штаб перенесён в здание по адресу ул. Весенняя, 10. Школу №7 готовят к процессу обучения, в том числе проводится дезинфекция всех помещений. Представители Роспотребнадзора взяли соответствующие анализы, результаты которых обещают предоставить до конца дня. Школа будет готова к принятию учащихся к 8 часам утра 2 апреля. Сергей Цивилёв подчеркнул, что необходимо привести в порядок не только здание школы, но и прилегающую территорию.

15:40 01.04.2018 Мэр Кемерова Илья Середюк напомнил, что в настоящее время на разных интернет-площадках проходит голосование, кемеровчанам предлагают выбрать вариант благоустройства территории сгоревшего ТРЦ или озвучить свой. Голосование продлится ещё около двух недель. В настоящее время самый популярный ответ — создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом. Сергей Цивилёв предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещён мемориал.

15:49 01.04.2018 Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил взять под особый контроль работу с родственниками погибших при пожаре в «Зимней вишне». По словам начальника управления по работе с обращениями граждан Анны Стрик, с 25 марта по сегодняшний день в администрацию Кемеровской области поступило 811 обращений граждан. Из них 141 касалось трагедии, произошедшей в ТЦ «Зимняя вишня». В том числе 99 обращений — это соболезнования от жителей Кемеровской области и других регионов России. Отдельная группа обращений — просьбы проверить здания, учреждения, торговые центры в городах и районах на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

17:17 01.04.2018 На месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово могут построить детский технопарк с мемориалом. Читайте также: Цивилев предложил создать на месте «Зимней вишни» детский технопарк

17:27 01.04.2018 Новокузнецкие СМИ сообщают, что с городских автобусов начали срочно снимать наклейки с фамилией Амана Тулеева. Уточняется, что соответствующее указание из области поступило ранее, но оно касалось только старых автобусов. Теперь же наклейки убирают даже с новых, которые поступили в распоряжение ПАТПов в марте.

17:43 01.04.2018 По данным Центризбиркома, выборы губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования — 9 сентября 2018 года. В период с 31 мая по 10 июня областному совету народных депутатов предстоит принять решение о назначении выборов главы Кузбасса.

18:38 01.04.2018 А тем временем по факту трагедии в торговом центре Кемерова продолжается следствие. Следственный комитет России предложил бизнесмену Денису Штентгелову, который владеет контрольным пакетом акций компании-владельца ТЦ «Зимняя вишня», добровольно вернуться из Австралии на родину для дачи показаний по делу о пожаре. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин, который 31 марта работал в Кемерове. Также читайте: СКР предложил совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» вернуться на родину добровольно

18:40 01.04.2018 Всего по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в настоящее время проходят семь человек, шестерым из них предъявлены обвинения.

18:41 01.04.2018 До 25 мая арестована генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое, как оказалось, владело ТРЦ «Зимняя вишня», Юлия Богданова. Ей предъявлены обвинения по части 3 статьи 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

18:46 01.04.2018 Решение об аресте Богдановой 31 марта принял Заводской районный суд Кемерова. В тот же день Центральный районный суд Кемерова арестовал бывшую руководительницу инспекции Госстройнадзора Танзилию Комкову. Она заключена под стражу до 25 мая. Комковой предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Следствие считает, что Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло массовую гибель посетителей торгового центра. В ходе судебного заседания представитель Следственного комитета заявил, что Комкова через несколько дней после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» улетела в Москву, чтобы отдохнуть у подруги. Следствие считает, что Комкова имела намерение скрыться, вплоть до того, чтобы покинуть страну. Со следствием она не сотрудничала. В итоге она была задержана в Москве и принудительно доставлена в Кемерово. Сама Комкова на заседании суда заявила, что совершенно не собиралась скрываться от следствия. Просто 26 марта она взяла отпуск без содержания и 29 марта улетела в Москву, якобы для того, чтобы показаться врачу из-за стресса, вызванного трагедией. «У меня был нервный срыв, переживала, как и весь город. Если бы сказали, что будут вызывать для дачи показаний, я бы осталась. Не вижу ничего противозаконного», — сказала Комкова. Также читайте: В Кемерове по делу «Зимней вишни» арестовали экс-главу Госстройнадзора

18:49 01.04.2018 По официальной информации СКР, арестованы семь человек. Всем им предъявлены обвинения. Кроме Богдановой и Комковой, в этом списке значатся управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТРЦ) Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» Игорь Полозиненко, сотрудник компании «Системный интегратор», непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня», Александр Никитин и сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин.

19:19 01.04.2018 Наряду с уголовными делами особняком стоят те, кто спас десятки человеческих жизней. Председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе визита в Кемерово 31 марта отдельно встретился с людьми, которые в экстремальной ситуации не растерялись и, рискуя собственной жизнью, проявили настоящий героизм, сами того не осознавая. Среди них: — работник одного из залов 3-го этажа Александр Калачёв. Понимая, что люди, находившиеся этажом выше, нуждаются в помощи, он побежал на 4 этаж и вывел несколько семей из зоны пожара; — аниматор детской игровой комнаты, расположенной вблизи очага возгорания, Кристина Никитина, которая, не думая о себе, спасала детей; — 17-летний курсант кадетского корпуса Дмитрий Полухин, который в тот роковой вечер отдыхал в ТРЦ. Он не покинул горящее здание и вытащил из пожара троих детей; — сотрудник обувного магазина Фарзон Салимов, который, не задумываясь о собственной безопасности, стал помогать людям, выводя их из горящего здания. Вручив героям ведомственные награды за спасение десятков человеческих жизней, Александр Бастрыкин подчеркнул, что эти медали — боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество. «Мы часто встречаемся с людьми, которые по зову сердца делают больше, чем те, кто это обязан делать это по долгу службы», — подчеркнул глава СКР.

20:40 01.04.2018 Напомним, к настоящему времени родственники похоронили 23 жертвы пожара, который произошёл в ТРЦ «Зимняя вишня». Решены вопросы о доставке тел погибших и в другие города — Красноярск, Томск, Новокузнецк. Новый глава Кузбасса. Первое совещание и первые поручения

01:06 02.04.2018 Кемеровчанин Игорь Востриков, чьи родные погибли во время пожара, показал фрагмент записи с камер видеонаблюдения, где видно начало распространения огня. По словам мужчины, этих кадров не было в ранее опубликованных версиях той же записи. Опубликован недостающий фрагмент записи пожара в «Зимней вишне»

05:12 02.04.2018 Российская писательница Мария Арбатова лично знакома с Аманом Тулеевым. В 2010 году она встречалась с ним в Новокузнецке, куда приезжала для участия в молодёжном форуме. На своей странице в facebook.com она весьма тепло отзывается о теперь уже бывшем губернаторе Кемеровской области и считает, что регионом-донором территорию сделал именно он. «<…>В своей политической карьере Тулеев писал такие кульбиты, какие не по плечу обычному губеру. Он то баллотировался в президенты, то обещал отделение региона в самостоятельное Русско-Сибирское государство. То отказывался принимать у Ельцина орден, то передвигался после операции в коляске, то пять раз вёл переговоры с террористами и умудрялся спасти их заложников. Тулеев может нравиться, может не нравиться, но хватит тявкать вслед промахнувшемуся Акелле, который всю жизнь был в списке самых эффективных губернаторов. На последних выборах за Тулеева проголосовало 97% населения! Задайте им вопрос, почему?» — резюмирует Мария Арбатова.

06:15 02.04.2018 Администрация Кемерова 2 апреля сообщила о том, что в связи с возобновлением учебных занятий в школе №7 оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня» с сегодняшнего дня будет находиться в помещении городского Совета ветеранов (ул. Весенняя, 10). Работу в штабе продолжат психологи, социальные работники, представители экстренных служб и сотрудники администрации города. «Оперативный штаб в школе №7 был организован в первые минуты начала ликвидации пожара и действовал круглосуточно, координируя взаимодействие с семьями пострадавших и погибших и аварийно-спасательные работы», — объяснили в горадминистрации.

06:21 02.04.2018 Руководство Росгвардии намерено привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану «Зимней вишни» в Кемерово и не допустить к работе неквалифицированных сотрудников ЧОПа, пишет «Коммерсантъ». Как выяснилось, владельцами предприятия оказались дети бывшего начальника областного управления вневедомственной охраны (структурного подразделения Росгвардии). Кроме того, в ходе проверки было установлено, что охрана кемеровского ТРЦ осуществлялась незаконно. Лицензия ЧОПа не позволяла ему осуществлять охрану подобных объектов. Установлены и другие нарушения. Директор Росгвардии Виктор Золотов поручил направить в Следственный комитет обращение о привлечении к уголовной ответственности сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля.

07:09 02.04.2018 В стационарах города Кемерово по данным на утро понедельника, 2 апреля, остаются пять человек, в том числе один ребенок, сообщают региональные СМИ со ссылкой на кемеровский департамент здравоохранения. Некоторых пострадавших в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» уже готовят к выписке. О количестве выписанных из больниц обещают сообщить по факту.

07:10 02.04.2018 В Челябинской области, как и по всей стране, главные события ушедшей недели были связаны с трагедией в Кемеровской области. Губернатор Борис Дубровский призвал своих подчинённых почитать эсэмэски детей, запертых в кинозале, послушать их прощальные звонки родителям. Может, у кого-то что-то дрогнет, и в результате будут приняты правильные решения, выразил надежду глава региона. Подробнее: Дрогнут ли сердца чиновников от эсэмэсок сгоревших детей?

07:11 02.04.2018 В городе Кемерово сегодня, 2 апреля, проходит молебен по погибшим в ТРЦ «Зимняя Вишня».

07:54 02.04.2018 Глава Хакасии Виктор Зимин назвал решение Амана Тулеева, ушедшего 1 апреля в отставку с поста губернатора Кемеровской области, мужественным и ответственным. «Искренне и глубоко признателен вам за тесное, многолетнее сотрудничество, которое сложилось между Хакасией и Кузбассом за долгие годы вашего бессменного руководства Кемеровской областью. На протяжении всех этих лет лично для меня вы были и остаётесь не просто коллегой, а легендарной, незаурядной личностью, опытным руководителем, наставником и давним, надёжным другом республики, всегда готовым прийти на помощь и поддержать в трудную минуту», — говорится в телеграмме Зимина в адрес Тулеева. Подробности: Глава Хакасии назвал отставку Тулеева «мужественным решением»

08:02 02.04.2018 Начальник новосибирского областного управления МЧС Виктор Орлов озвучил предварительные результаты начавшейся проверки пожарной безопасности в ТРЦ региона. Побывав только в десяти таких объектах, инспекция выявила уже 26 нарушений. «Заваленные выходы, есть вопросы к состоянию пожарной сигнализации», — отметил Орлов сегодня, 2 апреля, на совещании в правительстве области. Проверки продолжаться до 16 апреля. Отметим, что только в городе Новосибирске 18 ТРЦ.

08:44 02.04.2018 На совещании в Кемерове сегодня, 2 апреля, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представил Сергея Цивилёва в должности врио губернатора Кемеровской области региональной администрации. «Его профессиональный опыт, несомненно, будет востребован в Кемеровской области. Уверен, он внесёт свой вклад в развитие региона, сделает всё, чтобы обеспечить его социально экономическую стабильность», — сказал Меняйло.

09:32 02.04.2018 Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок обжаловала своё помещение под стражу. Управляющая сгоревшим ТРЦ «Зимняя вишня» опротестовала арест

09:33 02.04.2018 Инициативная группа «Зимняя вишня» перепроверила списки погибших и возможно погибших в ТЦ «Зимняя вишня». По итогам их проверки данные о 25 возможно погибших не подтвердились, на 4 человека сократился и список погибших. Читайте также: «Получается 60»: общественники перепроверили списки погибших в Кемерово

09:40 02.04.2018 В деле о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове появились дополнительные свидетели. Читайте также: Меняйло сообщил о новых свидетелях в деле о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

09:55 02.04.2018 В списках погибших в ТЦ «Зимняя вишня» были люди, которые возвращались домой, числились без вести пропавшими до пожара в торговом центре, и часть имен из списка оказались некорректными данными. Об этом сообщили активисты инициативной группы «Зимняя вишня» по итогам проверки списка возможно погибших. Они также отметили, что продолжают свою работу в штабе, теперь уже — для помощи пострадавшим и потерпевшим (родителям). «Спасибо всем, кто помогал нам в работе, и отдельное спасибо за доверие. Вечно скорбим», — говорится на странице группы в ВК.

10:22 02.04.2018 В Кемерове хлещет фонтан кипятка высотой с девятиэтажный дом. Водителей призывают по возможности не занимать дорогу на участке ул. Ленина и Волгоградской, чтобы не мешать коммунальным службам устранять аварию.

10:25 02.04.2018 Госдума в 2018 году планирует принять закон, согласно которому размещать кинотеатры и детские комплексы можно будет только на нижних этажах торговых центров, заявил в эфире телеканала «Россия 1» зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

11:30 02.04.2018 Жительница Кемерова Анастасия Виншу призывает не травить спасателей, участвовавших в тушении ТЦ «Зимняя вишня». На своей странице в «ВК» она привела слова пожарного, который переживает, что не смог спасти больше: «Извините, что я не умер на пожаре…». В своём монологе кемеровчанка призвала выживших и спасённых отликнуться: «Обвиняли, что тушили «двумя струйками, не использовали вертолетную технику», а самое главное, «почему они не спасли оставшихся…» (повторюсь). Да как же не спасали… А люди, которых они эвакуировали из здания, им сразу же была оказана специализированная помощь. Хотелось бы обратиться сейчас именно к ним — «Где Вы, «спасенные», почему Вы не выходите на связь? Как спасали ваших родных, как выводили из здания, как снимали с крыши, где все было в дыму и огне…». Почему Вы не отзываетесь, Вам что, совсем нечего сказать людям, которые спасли Вас, ваших родных и близких?».

12:09 02.04.2018 Вслед за теперь уже бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в отставку должны подать глава МЧС Владимир Пучков и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Такое мнение высказал ИА REGNUM петербургский политолог и публицист Юрий Светов. По его мнению, службы МЧС не извлекли должных уроков из трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь», и в Кемерове «всё повторилось: ни контроля, ни надлежащей ответственности не было». Деятельность же Андрея Воробьева в Московской области — «череда неудач и конфликтов с общественностью», отметил Светов, напомнив о событиях в Волоколамске. «Вместо того, чтобы взаимодействовать с людьми, у которых болеют дети, делается всё, чтобы эту историю «замазать», — заявил эксперт.

12:35 02.04.2018 Покинуть свои должности после трагедии в Кемерово помимо губернатора Амана Тулеева должны также руководители стройнадзора и МЧС, а также профильный вице-губернатор и министр области, считает руководитель общественной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров. Уход одного главы Кузбасса он назвал кампанейщиной с минимальным эффектом и целью погасить общественный гнев. Читайте подробнее: Моральная отставка: за Тулеевым предлагают уйти главе стройнадзора и МЧС «Установлены требования обеспечения свободного прохода по пожарным лестницам, наличия систем пожарной сигнализации, недопустимости перекрытия коридоров дополнительными торговыми площадями и офисами. Но эти и другие нормы зачастую просто не соблюдаются из-за халатности конкретных представителей контрольных органов и безответственности исполнителей. За взятки можно «закрыть глаза на многое»: сотрудники стройнадзора могут согласовать проект с нарушениями, пожарники «не заметить» явные отклонения. Очевидной является ответственность в данной ситуации не только собственников торгового центра, но и руководства стройнадзора, МЧС, профильного вице-губернатора и министра области», — констатировал Степан Петров.

12:47 02.04.2018 Депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко считает, что помимо Амана Тулеева, который сложил губернаторские полномочия после трагедии в торговом центре, в отставку должны уйти все должностные лица, непосредственно связанные с контролем за пожарной безопасностью ТРЦ Также читайте: Моральная отставка: «Должны уйти все, кто контролирует безопасность ТРЦ»

12:48 02.04.2018 После отставки с поста губернатора Кемеровской области у Амана Тулеева сохранятся льготы, которые положены за почетное звание «Народный губернатор». Читайте также: Экс-губернатору Кемеровской области Тулееву сохранят льготы

12:50 02.04.2018 Политтехнолог Константин Бакшеев считает, что после трагических последствий пожара в Кемерово добровольно сложить полномочия вслед за Аманом Тулеевом должны члены правительства, отвечающие за безопасность, а также мэр областной столицы и руководители местных филиалов надзорных органов Подробнее: Моральная отставка: «Мэр Кемерова должен сложить полномочия»

13:24 02.04.2018 Уральский блогер Сергей Колясников полагает, что на главе МЧС Владимире Пучкове лежит не меньшая ответственность за трагедию в «Зимней вишне». По его мнению, это его ведомство «превратилось в федеральную кассу, работающую во всех регионах». Также он отмечает, что до сих пор не закрыт вопрос с отставкой мэра Кемерова Ильи Середюка. «Что касается глав других регионов и городов. Тут если судить по схожему, как в Кемерове, замалчиванию ситуации в регионе наряду с самой ситуацией — навскидку сразу вспоминается губернатор Карелии Артур Парфенчиков и мэр Уфы Ирек Ялалов. И там и там у нас информационная блокада и отчаянные попытки людей докричаться», — сообщил Колясников корреспонденту ИА REGNUM. Подробнее: Моральная отставка: Кто из чиновников должен уйти

13:26 02.04.2018 После трагедии в Кемерове по всей стране проверяется законность выдачи разрешений на строительство. «Мы как-то снисходительно к этому относимся. Высотные здания, по сути, вталкиваются в плотную жилую застройку. А нормативы соотношения площади земельного участка и пятна застройки придуманы ведь для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Если нет подъезда, нет возможности разместить специальную технику и механизмы, значит, не будут эвакуированы люди из этого здания в случае пожара или другого бедствия. Выдача разрешения на строительство — с этого всё начинается», — считает губернатор Алтайского края Александр Карлин. Он поручил правительству Алтайского края проанализировать порядок проведения проверок в кинотеатрах, дворцах культуры, театрах региона. Особое внимание будет уделено организациям, которые имеют похожие черты с торговым центром «Зимняя вишня». В Барнауле тоже отдельные торговые организации открыты в приспособленных производственных помещениях, при этом с трудом удается установить владельцев помещений.

13:39 02.04.2018 По факту поджога торгового центра «Центр» в Ангарске (Иркутская область), произошедшего 20 марта 2018 года, принято решение возбудить уголовное дело. Информация об этом опубликована сегодня, 2 апреля, следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области. Из подробностей известно, что возгорание произошло от картонных коробок, сваленных у стены пристройки к зданию торгового. Огонь распространялся с большой скоростью и перекинулся на основное здание. И хотя персонал и посетители были вовремя эвакуированы, пострадавших нет, повреждения получили пристройка, также помещения третьего и четвертого этажей основного здания.

13:47 02.04.2018 Сегодня, 2 апреля, в администрации Кемеровской области прошла встреча полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло с руководителями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти региона, органов местного самоуправления и депутатским корпусом. Участники встречи почтили память погибших в ТЦ «Зимняя вишня» минутой молчания. В свою очередь, Сергей Меняйло обозначил «Кемеровскую область как особенный регион нашей страны с высоким экономическим потенциалом и развитой системой социальных гарантий».

13:48 02.04.2018 Забайкалье. Учащиеся многих школ начали четвертую четверть после весенних каникул с акций в память о погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

13:50 02.04.2018 Трагедия в Кемерове показала не только беспомощность действующей в регионе власти, но и системность проблем. Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков считает, что ситуация, когда в России одна трагедия следует за другой, может свидетельствовать о «системном характере» проблем, о «трагической закономерности». «Главный вопрос сейчас не в Тулееве, а в том, признает ли нынешняя власть системный характер этого безобразия или всё останется на уровне несчастного случая. Сейчас такое время, когда надо ставить вопросы системно. Именно поэтому в Кемерово поехал Владимир Путин. Именно поэтому он поднял вопрос о рождаемости: когда государство принимает меры по повышению рождаемости, а в результате таких трагедий страна теряет детей. И президент пытается пойти по другому руслу, по другому пути, по большому счёту — пока он один на один с этой системной проблемой». Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов отмечает, что Аман Тулеев «однозначно должен был уйти», но «держался на своём месте из последних сил» — во всех смыслах этого слова. По его мнению, первыми вместе с Тулеевым моральную ответственность должны были взять на себя начальник ГУ МЧС по Кемеровской области и руководители структур, которые отвечают за обеспечение пожарной безопасности. Моральная ответственность лежит и на правительстве области, и на руководстве города Кемерово. «Наверняка к этому торговому центру были замечания на местах. Могу предположить, что настолько было всё зацементировано во властных структурах региона, что и чиновники, и надзор закрывали глаза на нарушения». Читайте также: Моральная ответственность: почему Путин один на один с системной проблемой?

13:51 02.04.2018 «Трагедия в Кемерове, если будет проведено справедливое расследование, может дать толчок к оздоровлению страны. Те активисты, что пошли по всем ТРЦ в стране — если правильно с ними поработать, могут внести неоценимый вклад в изменение России. Это та самая команда Путина. И тогда, при изменившихся условиях, прежние начальники сами собой отпадут… С большим вниманием слежу именно за этим моментом — за расследованием. Будет очень печально, если сядут только стрелочники. Тогда это будет значить, что никто ничего менять в стране не будет», — считает крымский политический обозреватель Наталья Гаврилева. Об этом: Моральная отставка: если сядут только стрелочники, ничего не изменится

13:51 02.04.2018 Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев после произошедшего в торгово-развлекательном центре города Кемерово пожара, унесшего жизни многих людей, должен уйти в отставку следом за бывшим главой Кузбасса Аманом Тулеевым. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. Также читайте: Моральная отставка: «Медведев должен уйти следом за Тулеевым»

13:52 02.04.2018 Аман Тулеев уходил со своего поста губернатора Кемеровской области с тяжёлым сердцем, считает профессор департамента социологии НИУ ВШЭ Светлана Барсукова. «Если бы вы приехали в Кемерово, то, присев на скамеечку в центральном сквере, увидели бы табличку, что эта лавочка установлена по личной инициативе Амана Тулеева, — рассказала Барсукова. — Рядом ёлочка с такой же надписью. Часовенка — первый камень заложен лично им. Даже памятник погибшим шахтерам имеет две таблички. Первая, что монумент выполнен Эрнстом Неизвестным, а вторая, что сделано это было по инициативе Амана Тулеева и сама табличка тоже была подсказана им. Это стиль его управления. Человек старел, болел, а система не работала». По словам социолога, сменяемость таких лидеров крайне затруднительна. Подробности: Социолог о Тулееве: Уходил с тяжёлым сердцем

13:57 02.04.2018 Губернаторы и члены правительства давно должны покинуть свои посты, так как именно они ответственны за весьма плачевное положение дел в стране, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал новость о том, что теперь уже бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел со своего поста. «По моему мнению, губернаторы, мэры и члены правительства все давно должны были нас покинуть, — сказал Кагарлицкий. — Свою не просто некомпетентность, а опасность для общества они доказали многократно и продолжают делать это ежедневно. Большой вопрос, кого из нынешней правящей элиты можно было оставить на основании должностного соответствия. Проблема в другом: кого требовать убрать и кого федеральный центр готов «сдать». На данный момент они не готовы сдать никого. Если сейчас уберут, например, Андрея Воробьева, встанет вопрос, а почему всех остальных губернаторов терпят? Глав регионов, которые пользуются авторитетом и успехом в своих областях, можно пересчитать по пальцам одной руки. В большинстве случаев они непопулярны в своих регионах и вызывают крайнюю ненависть». При этом Борис Кагарлицкий отметил, что историю с отставкой Амана Тулеева он не трактует в том смысле, что того сняли под давлением народа. Подробности: Моральная отставка: от глав Москвы и Подмосковья ждут заявлений об уходе

14:46 02.04.2018 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил поминальную службу в столичном Донском монастыре по жертвам трагедии в Кемерово. Читайте также: Патриарх Кирилл отслужил поминальную службу по погибшим в ТРЦ в Кемерово

14:53 02.04.2018 Кемеровская область досталась Сергею Цивилёву в очень сложный период, став центром трагедии, всколыхнувшей не только этот регион, но и всю страну, и даже мировое сообщество. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил политический аналитик Павел Клачков (Красноярск). «В Кузбассе за долгие годы нахождения у власти Амана Тулеева сложилась своя политическая система. Регион по сравнению с другими субъектами РФ смотрелся как некий неприступный бастион. Однако всё изменила трагедия в «Зимней вишне». В Кузбассе всё пошатнулось. И Цивилёву, возможно, удастся всю эту систему трансформировать в связи с требованиями времени. То, что у него есть навыки, опыт, и то, что он понимает расклады современной политики в России, в этом сомнений нет. Но те обстоятельства, с которыми он столкнулся, не имеют прецедентов на данный момент. Это и предпосылки к социальному взрыву, и назревшие несовершенства политической системы, существовавшей при Амане Тулееве. Про него, кстати, сейчас многое говорят, однако нельзя забывать, что он сделал для Кузбасса много достойного. Многие регионы завидовали Кузбассу при Тулееве. В общем, в Кузбассе сейчас образовался клубок обстоятельств, и как его распутает Цивилёв, однозначно сказать сейчас нельзя. Ясно одно — ему будет очень трудно. Но эту сложнейшую задачу он будет решать не один, а под пристальным контролем Кремля», — подчеркнул политаналитик. Подробности: Пошатнувшийся «кузбасский бастион». Вызовы, с которыми столкнулся Цивилёв

14:57 02.04.2018 Оренбургский парламентарий Владимир Фролов считает, что после трагических последствий кемеровского пожара должна последовать череда добровольных отставок должностных лиц от муниципального до федерального уровня, а за ней череда уголовных дел с обвинениями этих должностных лиц Подробнее: Моральная отставка: «Пучков должен уйти из-за системы безответственности»

15:10 02.04.2018 «В таких условиях (а Кемерово — это не самый большой ни по площади, ни по населению субъект РФ) в отставку должно уйти всё правительство. И глава МЧС из федеральной структуры. А самое главное — это не локальные меры, а глобальные в масштабах страны. Наши жилые новостройки — все сплошные ловушки. Всё, что выше 16-го этажа — капкан. Наши ТЦ, театры, цирки, рынки — одна большая сплошная западня. Дешёвые горючие материалы, отсутствие средств тушения и оповещения, отсутствие пожарных водоёмов, сокращение линейного штата МЧС — все эти факторы приводят к таким проблемам, как в Кемерове. Страна не сделала выводов из «Хромой Лошади». Их нужно сделать сейчас. И нужно обновление федерального правительства», — считает депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров. Об этом: Моральная отставка: уход Тулеева — это первая ласточка

15:15 02.04.2018 Новгородский журналист и политтехнолог Александр Власов считает, что отставка Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области по моральным соображениям должна стать обычной практикой для всей властной вертикали на всей территории России. «Это должно стать очень важным прецедентом. Решение Тулеева об отставке, принятое явно под давлением, должно послужить уроком для всех чиновников: в случае трагедии надо подавать в отставку. Не Путин должен сказать. Это должно стать практикой. Не дай Бог случилось горе — без всяких вариантов, с вещами на выход!» — заявил он. Он также считает, что после пожара в маловишерском психоневрологическом интернате «Оксочи» 13 сентября 2013 года, когда в деревянном здании дома-интерната погибли 37 человек, в отставку должны были уйти и губернатор Новгородской области Сергей Митин, и его профильный зам Алексей Афанасьев. Но оба остались на своих постах. Подробнее: Моральная отставка: уход Тулеева — прецедент для всей властной вертикали

15:25 02.04.2018 Сергея Цивилёва назначили врио губернатора Кемеровской области, в первую очередь потому, что он знает что делать, и пользуется доверим президента России. Умение, опыт, знания, приобретенные навыки, талант экономиста и любовь Цивилёва к порядку и дисциплине будут востребованы на посту главы региона, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Читайте подробнее: «Вертикаль до земли»: порядок и дисциплина для Цивилёва — определяющее

15:29 02.04.2018 Цивелёв — это человек из команды президента России. Сергею Цивелёву отводится особая роль в том, чтобы привести регион в порядок и держать его под соответствующим контролем. Особенно с учетом важности находящихся там угледобывающих предприятий. Отставка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева была предопределена — это был лишь вопрос времени, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. Читайте подробнее: Цивелеву отводится особая роль для приведения региона в порядок — эксперт

15:34 02.04.2018 Трагедия, произошедшая в Кемерово, не случайна, она отражает плохое состояние инфраструктуры и низкий уровень управленческих кадров, заявил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. «Это не просто нестандартное событие. Оно системное. Потому что вся инфраструктура ветхая, в нее нужно вкладывать деньги, большие деньги, для этого необходима, прежде всего, квалификация специалистов, которые в тех или иных секторах работают», — заявил Литвиненко. Он сообщил, что один из студентов Горного университета потерял в кемеровском пожаре почти всю семью.

15:41 02.04.2018 «В стране главные три проблемы: социальное неравенство, бюрократизм и слабые кадры. К сожалению, сейчас многие чиновники в своей работе исходят из личных интересов, а не из общественных ценностей. В Крыму мы помним прошлогодний пожар в летнем детском лагере в Форосе. Чтобы этого не происходило, в обществе должен быть социальный заказ на смелую, неравнодушную, гражданскую журналистику. Именно журналисты смогут тогда предупредить общество о той или иной опасности», — считает крымский журналист и общественник Сергей Сардыко. Читайте подробнее: Моральная отставка: неравнодушная и смелая пресса может изменить Россию

16:52 02.04.2018 Отставка Амана Тулеева вызвала шквал обсуждений, в том числе в соцсетях. Пользователи в регионах, и не только в сибирских, призывали и призывают найти и наказать виновных в кемеровской трагедии, а также обратить внимание на чиновников из других регионов. Не засиделись ли они на своих местах? Моральная отставка: омские чиновники «засиделись на местах»

16:54 02.04.2018 ТРЦ, в которых находятся кинотеатры и детские развлекательные центры, должны быть отнесены к особо опасным объектам, таким как атомные объекты, предлагает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «ТРЦ, в которых находятся кинотеатры и детские развлекательные центры, должны быть отнесены к особо опасным объектам, таким как атомные объекты… На таких объектах должны находится «закрепленные» постоянные сотрудники, которые находятся там практически круглосуточно», — заявил Миронов.

17:00 02.04.2018 Политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур отмечает, что системного разбирательства в причинах произошедшей в Кемерово трагедии не наблюдается, а отставки носят ситуативный характер. «Например, за пару дней до того, как Тулеев сам «созрел» до отставки, он отправил в отставку своего заместителя. Но не того, который отвечает за безопасность в торговых центрах, а того, который отвечает за внутреннюю политику. Мы уже узнали, что в ТЦ «Зимняя вишня» годами не устранялись недостатки в системе противопожарной безопасности. Что не было никакого сертификата безопасности на поролоновые кубики, использовавшиеся в игровой комнате. На комнату сертификаты были, а на кубики — нет. Мы узнали, что проверка пожарной безопасности ТЦ заняла всего два часа. Еще в 2008 году МЧС было отстранено от приёмки в эксплуатацию построенных и реконструированных зданий. Уже тогда система обеспечения противопожарной безопасности оказалась серьёзно разбалансирована. Правительство РФ, к сожалению, очень часто разрушает работавшие до того бюрократические механизмы, не создавая взамен них других, более эффективных. Я вижу, что за многими решениями, якобы «либерализующими» экономику, стоят лоббистские интересы. Давайте будем строить хуже, менее безопасно, зато — дёшево», — говорит Мазур. Мазур подчёркивает, что сейчас в пожарах в России гибнет столько же людей (в пересчёте на население), сколько в странах Африки. А скоро, по его мнению, мы можем столкнуться с тем, что придётся расселять жилые здания, построенные 10—15 лет назад, так как построены они с нарушением норм и небезопасны для проживания. «Я вижу, насколько неэффективные принимаются решения в части транспорта, как плохо согласованы интересы ведомств, как решения важных для городов и регионов вопросов рассредоточены по разным уровням власти и не могут в принципе решаться без политической воли с самого верха. Всё это говорит о том, что мы имеем крайне низкий уровень профессионализма правительства. И высокий уровень лоббизма. Поэтому логичной была бы отставка всего федерального правительства. Впрочем, она и так скоро произойдёт. Вопрос в том, будет ли новое правительство лучше», — говорит Алексей Мазур.

17:02 02.04.2018 Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин считает, что само заявление Амана Тулеева об отставке было весьма витиеватым по содержанию, в нём он «открытым тестом не взял на себя ответственность ни за произошедшую трагедию, ни за какие-либо провалы в годы своего губернаторства». «Вообще в России практика подобных заявлений о своей ответственности при уходе в отставку весьма невелика. На моей памяти лишь уход в отставку президента РФ Бориса Ельцина в конце 1999 года. В Новосибирской области таких прецедентов не было вообще. Вообще такие демарши являются нормальными для стран с политической культурой, складывавшейся столетиями. И связаны они во многом с законами функционирования многопартийной системы и с институтом репутации, который во властной и партийной жизни России ныне фактически разрушен. В настоящее время никто из представителей исполнительной вертикали страны (от федеральных структур до региональных) в отставку со взятием на себя ответственности не уйдёт, поскольку считают, что по итогам выборов президента все они получили доверие народа. Из действующих чиновников правительства, на мой взгляд, должны были бы таким образом уйти подвергаемые наибольшей критике (как персонально, так и в контексте отраслей, которые они курируют) премьер Дмитрий Медведев, его заместители Игорь Шувалов, Дмитрий Рогозин, Виталий Мутко, Сергей Приходько, министры Сергей Лавров, Владимир Мединский, Владимир Пучков, Ольга Васильева», — отметил политолог.

17:13 02.04.2018 На счёт кемеровского регионального отделения «Российского Красного Креста» поступило уже свыше 103 млн рублей пожертвований на оказание помощи пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Средства поступают как от российских граждан, так и из-за рубежа, в том числе из Франции, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, США, сообщила руководитель регионального отделения РКК Елена Малахова. Программа по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших, по её словам, должна быть утверждена на следующей неделе.

18:14 02.04.2018 Следственный комитет России сегодня, 2 апреля, разместил в Youtube видеосюжет, посвящённый поездке председателя СКР Александра Бастрыкина в Кемерово, состоявшейся 31 марта.

18:46 02.04.2018 Администрация Кемерова сообщает о том, что оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» продолжает свою работу. Сегодня, 2 апреля, за консультациями и помощью в штаб обратились 43 кемеровчанина. В том числе юридическая помощь оказана троим жителям, консультацию по вопросам трудоустройства получили восемь человек. За психологической и медико-психологической помощью обратились пятеро кемеровчан; по вопросам возмещения вреда здоровью и материального ущерба получили консультации 15 человек. Кроме того, 12 горожан воспользовались горячей линией оперативного штаба и получили ответы на интересующие их вопросы по телефону.

20:21 02.04.2018 Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») считает, что страховые компании, в случае введения обязательного страхования ответственности владельцев мест массового скопления людей, следует допускать к этому бизнесу в зависимости от их рейтинга.

04:05 03.04.2018 Следователи заинтересованы в информации, касающейся трагических событий в торговом центре, — такую информацию разместило у себя на официальном сайте Следственное управление Следственного комитета РФ по Кемеровской области. «Для восстановления картины преступления и установления истинной причины возникновения пожара следствие по-прежнему готово принять любую информацию от потерпевших, свидетелей и очевидцев, касающуюся произошедшего трагического события в торговом центре «Зимняя вишня». Телефон для связи: 8−909−517−00−98 (адрес следственного управления СК РФ по Кемеровской области: улица Николая Островского 13 а)», — говорится в сообщении.

04:51 03.04.2018 Каждый кемеровчанин наверняка хоть раз видел клоуна в «Зимней вишне»: Евгений Боровков часто выходил на улицу, где показывал сценки и фокусы. В день пожара он проводил там интерактивы, а после — помогал выводить детей и взрослых из объятого пламенем торгового центра. «Не считал, сколько вывел — все быстро происходило, человек десять, наверное. Очень много мы помогали как раз таки тем, кто спускался оттуда (с 4-го этажа, где начался пожар, прим. ИА REGNUM ). И потом уже, когда полиция стала нас всех отталкивать: «Вы своё дело сделали — теперь гуляйте». Вот это было самое обидное — самая нужная помощь исходила от нас, от ребят, кто там был с самого начала, а в итоге получилось так, что мы ещё и лишние оказались», — рассказал gazeta.a42.ru Евгений Боровков.

06:13 03.04.2018 Напомним, в МЧС России считают, что пожарные и спасатели, ликвидировавшие пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, до конца выполнили свой долг. «Пожарные, спасатели работали на пожаре в «Зимней вишне» с риском для жизни — стремительное распространение огня, обрушение перекрытий на четвёртом этаже на огромной площади в 1,5 тыс. кв. м, огнеборцы едва успели отскочить. Вертикальные конструкции были неустойчивы, могли рухнуть в любой момент и погрести под собой пожарных, спасателей и тех, кто уже погиб в первые минуты пожара», — заявил глава МЧС России Владимир Пучков. «Несмотря на этот риск, пожарные шли вперед, ползком обследовали помещения, все уголки этого страшного торгового центра, на корточках переключали баллоны с воздухом, который быстро заканчивался», — цитирует Пучкова пресс-служба МЧС России. Пучков объяснил, что работу осложняли высокая температура и токсичная среда. «Но погибло большое количество людей, особенно детей, и это общая беда. Не всех и не всегда получается спасти. Но спасатели и пожарные всегда делают для этого всё возможное. На девятый день трагедии мы разделяем боль утраты с родственниками погибших… Спасатели плачут сердцем, их мужскую слезу никто не видит», — сказа глава МЧС. Он подчеркнул, что сейчас надо сделать всё возможное, чтобы таких трагедий больше не повторялось. Также он напомнил, что из торгового центра были выведены более 700 человек, свыше 20 — спасены. Кемерово: родственники погибших пожаловались в прокуратуру на МЧС и МВД

07:44 03.04.2018 По оценке алтайских спасателей, пожар в торгово-развлекательном центре можно ликвидировать на начальной стадии в минимальное время, если свободное развитие возгорания менее пяти минут. «Успешность в тушении зависит от того, в каком состоянии находится объект: соблюдались ли там требования пожарной безопасности; все ли системы находятся в рабочем состоянии — тогда возрастают шансы и уменьшается время ликвидации возгорания на начальном этапе. Также немаловажно при тушении и то, есть ли посетители в здании, потому что первоочередная задача спасателей — эвакуировать людей. А когда персонал торгово-развлекательного центра обучен и умеет правильно действовать, к моменту приезда пожарных внутри уже никого нет. В торговых предприятиях учебную эвакуацию не проводят, потому что там нет постоянного контингента, но тренировка с персоналом должна проводиться», — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС по Алтайскому краю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Нейман.

08:27 03.04.2018 Пятеро фигурантов уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове обжаловали решение суда о заключении под стражу.

08:34 03.04.2018 Республика Алтай. Проектирование, строительство и надзор за торговыми центрами осуществляют три разные инстанции, у которых нет единого понимания всей картины. Бизнес в такой ситуации становится заложником несогласованности действий различных ведомств, а между самими ведомствами есть противоречия. Антитеррористические требования противоречат противопожарным, считает предприниматель и активист ОНФ Сергей Кухтуеков, принявший участие в проверке ТЦ «Панорама» в Горно-Алтайске. По его мнению, если не унифицировать законодательство, трагедия в Кемерово может повториться. Пока идет законотворчество, обществу остается сделать все проверки максимально публичными, — считает Сергей. Читайте также: По итогам проверки ТЦ «Панорама» выявлены нарушения

09:06 03.04.2018 Во время ужасной трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» больной Аман Тулеев не смог оказаться во главе общественного движения. Более того, его патернализм сыграл с ним злую шутку: люди всю ответственность перенесли именно на Тулеева. Общество оказалось против него, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Назначенный и.о. губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв — фигура приемлемая для всех. Несмотря на то, что он не из Кемерова, он не воспринимается чужаком. А главное — именно Цивилёв в период трагедии был единственным региональным руководителем, который вышел к народу», — отметил эксперт. Читайте подробнее: С Тулеевым сыграл злую шутку его патернализм — эксперт

10:16 03.04.2018 О трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» будет написана книга, сообщает Кузбасская митрополия. Рабочий вариант названия — «Адский огонь: история подвига». Её посвятят тем, кто, рискуя своими жизнями, спасали других людей. Участвовать в написании книги о героях той страшной трагедии будут несколько авторов — писатели, журналисты, студенты, а также очевидцы, близкие героев, погибших и выживших. «В наше время часто молодёжь обвиняют в бездуховности и эгоизме, но, видимо, в каждой семье сохранились духовные скрепы, которые присущи русскому народу. Сейчас главная задача — собрать более подробные материалы об уже известных героях и тех, о ком ещё нет сообщений в СМИ и интернете», — отметил один из авторов Эдуард Вастерман и подчеркнул, что не все, кто спасал жизни других в пожаре, считают себя героями, многие отказываются называть свою фамилию, считая, что это нескромно и никакого героизма в их поступках нет. Книгу планируют безвозмездно передать всем семьям пострадавших и погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», а также во все школы и детские сады Кемеровской области.

10:22 03.04.2018 Детям из семей, пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, предложили учиться в довузовских учебных заведениях Министерства обороны России — в президентских кадетских училищах, суворовских и нахимовских военно-морских училищах, кадетских военных корпусах и пансионе воспитанниц Минобороны. По словам главы военного ведомства Сергея Шойгу, зачисление детей в учебные военные заведения будет производиться в особом порядке. Читайте подробнее: Пострадавшим детям из Кемерово предложили учиться в училищах Минобороны

10:50 03.04.2018 Пожарно-спасательные подразделения, которые ликвидировали пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, до конца выполнили свой долг. Пожарные вывели из горящего ТРЦ более 700 человек, более 20 человек были спасены, привел цифры глава МЧС России Владимир Пучков. Читайте подробнее: Пожарные в ТРЦ в Кемерово выполнили свой долг до конца — глава МЧС

11:14 03.04.2018 Руководители субъектов Российской Федерации должны нести личную ответственность за последствия трагедий, подобных произошедшей в Кемерове. Таково мнение аудитории ИА REGNUM. 57,8% принявших участие в опросе, проведённом ИА REGNUM в социальных сетях, считают, что отставка высших должностных лиц в регионах должна стать безусловной нормой ответственности за чрезвычайные происшествия, сопоставимые по масштабам с пожаром в ТК «Зимняя вишня». Ещё 26,6% уверены, что такая степень ответственности губернаторов обязательна лишь в случае наличия прямой вины в трагедии региональных чиновников. Читайте подробнее: Отставка губернаторов должна стать нормой ответственности за трагедии

11:44 03.04.2018 Забайкалье. Председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Андрей Мартынов предложил прокуратуре региона при проверке торговых центров после трагедии в Кемерове брать на такие обследования представителей общества инвалидов. «Во время трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» отмечали день рождения пять инвалидов. К счастью, все они были благополучно эвакуированы. Но в связи с этими событиями у меня просьба к надзорным органам — при проверке торговых центров берите нас с собой, чтобы мы тоже могли оценить доступность и безопасность объектов», — сказал Мартынов. Губернатор Наталья Жданова предложение одобрила.

11:49 03.04.2018 Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые 25 марта 2018 года находились в непосредственной близости к очагу возгорания в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. «Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего. Граждан, являющихся свидетелями начала возгорания в ТРЦ «Зимняя вишня», просят звонить по телефону 8−923−630−9006», — такое сообщение опубликовал телеграм-канал СКР «Следком».

12:33 03.04.2018 Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил вакантный депутатский мандат совета народных депутатов региона, пишет «Коммерсантъ». Ссылаясь на секретаря избирательной комиссии Кузбасса Михаила Пименова, издание сообщает, что решение о передаче мандата принято 3 апреля на совещании в избиркоме. «Это произошло в установленном законом порядке. Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии «Единая Россия». В этом списке он находился до сего дня», — сказал Пименов, уточнив, что Тулееву передан вакантный мандат депутата Ван Вай-Чена, сложившего свои полномочия «достаточно давно». Отмечается, что на следующей неделе состоится очередная сессия облсовета, на которой Алексей Синицын сложит с себя полномочия спикера, а вместо него главой совета депутатов станет Аман Тулеев.

13:38 03.04.2018 Врио главы Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 3 апреля, посетил с проверкой ТРЦ «Аврора». Совместно с мэром Кемерова Ильёй Середюком Цивилёв посетил магазин детских товаров, кинотеатр и игровую зону, а также осмотрел эвакуационные выходы из здания ТРЦ. Как заявил врио губернатора региона, сегодня перед обладминистрацией стоят две основные задачи: оказать помощь тем, кто пострадал во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта, и не допустить, чтобы эта трагедия повторилась. «Уже идут инициативы от бизнеса: думают, как сделать так, чтобы нахождение детей было безопасным. Мы это всё внимательно будем изучать», — сказал Сергей Цивилёв.

13:48 03.04.2018 Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв встретился с семьями погибших в ТРЦ «Зимняя вишня». Встречи прошли в администрации региона с участием заместителей губернатора. Члены семей погибших просят помочь решить вопросы с погашением кредитов, обращаются с жилищными и бытовыми проблемами. Сергей Цивилёв поручил в кратчайшие сроки решить все заявленные проблемы и просьбы. Обращения от семей касались и увековечения памяти погибших — они предложили на месте сгоревшего ТРЦ установить мемориал, разбить сквер или аллею. Цивилёв отметил, что решение должны принимать именно жители. Сейчас на сайте городской администрации проходит общественное голосование.

13:57 03.04.2018 Следственный комитет России (СКР) разыскивает очевидцев начала пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове. Читайте также: СКР ищет свидетелей начала пожара в ТРЦ в Кемерово

14:08 03.04.2018 Межрегиональная общественная организация «Союз кузнецов» планирует выковать «Дерево скорби» в память о погибших при пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове. Для этого планируется создать команду кузнецов, которые изготовят кованые вишни. Само древо будет изготовлено ульяновскими мастерами. Читайте также: Ульяновские кузнецы в память о трагедии в Кемерове создадут «Дерево скорби»

14:21 03.04.2018 Тем временем в регионах идут проверки торговых центров — первые результаты уже известны, и они неутешительны. Подробности читайте здесь: Потенциальные убийцы вокруг нас

15:43 03.04.2018 Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников призвал контролёров пожарной безопасности не замыкаться в нормативах и требованиях. «Нам нужно обеспечить безопасность, а не сдать отчёты», — заявил он. Жители Псковской области сообщают ему в социальных сетях о закрытых дверях, об ограниченных выходах из детских зон, заваленных проходах, заколоченных подъездах, неработающих пожарных сигнализациях и других нарушениях. А всего в регионе проверки пожарной безопасности ожидают более 150 объектов. Читайте об этом: Глава Псковской области: «Нужно обеспечить безопасность, а не сдать отчёты»

15:48 03.04.2018 Сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» проводят выемку документов в кемеровском управлении МЧС. Как сообщают региональные СМИ, следователи изымают документы по всем проверкам в ТРЦ и по проверкам госконтрактов. Официального подтверждения информации пока нет.

18:00 03.04.2018 Завтра, 4 апреля, в Госдуме состоится второе заседание рабочей группы по обобщению и анализу законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания людей. Предполагается, что группа подготовит законодательные предложения по повышению уровня противопожарной защищенности таких объектов. При подготовке инициатив депутаты намеревались запросить мнения профильных федеральных органов государственной власти, в том числе Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, МЧС России, а также региональных представительных и исполнительных органов власти.

18:06 03.04.2018 В Орле активисты «Справедливой России» проверили четыре крупнейших торговых центра города, сообщил лидер партии Сергей Миронов. «Нужно сказать, что претензий не так много, но они есть. Где-то пожарные выходы закрыты, где-то захламлены, где-то отсутствует план эвакуации. Уверен, что такие общественные проверки окажут должный эффект на собственников и они будут более ответственно относиться к безопасности людей», — написал он в соцсети.

18:07 03.04.2018 Кто есть кто в силовых и надзорных органах в Кемеровской области: Кузбасс. «Засиделся» не только Аман Тулеев

18:41 03.04.2018 Сергей Цивилёв, представленный жителям Кемеровской области в качестве временно исполняющего обязанности губернатора будет вынужден решать несколько властно-политических задач одновременно, считает политолог Сергей Бирюков. «И в числе этих задач — обретение эффективного контроля за региональным аппаратом управления и формирование более устойчивого политического образа в сознании кузбассовцев. Будучи многоопытным и успешным менеджером угольной промышленности, он должен теперь состояться как администратор и публичный политик. Пока процесс его «узнавания» жителями области как «угольного менеджера» и как руководителя ещё далёк от завершения», — отмечает Бирюков. По словам политолога, восприятие образа Сергея Цивилёва не несёт на себе такого выраженного негатива, как образ прежнего регионального руководства после трагедии 25 марта. «Цивилёв — компромиссная фигура, которой предстоит утвердиться и действовать на непростом поле кузбасской политики. В структуре региональной элиты весомая альтернатива ему не просматривается, а назначение абсолютно нового человека со стороны в сложившейся ситуации едва ли выглядит обоснованным решением», — подчёркивает он.

19:29 03.04.2018 Заняв место спикера регионального парламента, экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев сильно увеличит политическое и институциональное влияние совета депутатов. В регионе будет сформировано два альтернативных центра принятия решений, предположил кандидат политических наук Алексей Трунтягин.

20:56 03.04.2018 Продолжается работа с предпринимателями ТЦ «Зимняя вишня», сообщает сегодня, 3 апреля, администрация города Кемерово. За период с 29 марта по 2 апреля в администрацию Кемерова обратились 105 арендаторов-собственников имущества, из них у 35 человек имущество, находящееся в сгоревшем торговом центре, полностью утрачено. Свою собственность из здания вывезли 42 предпринимателя. Отказалось вывозить торговое оборудование одно юридическое лицо, однако товар всё равно был вывезен. Арендаторы могут получить свою собственность до 5 апреля согласно графику, уточнили в горадминистрации.

05:11 Бывший глава Кемерова Валерий Ермаков заявил, что областные власти ввели в заблуждение и заставили его заместителя подписать документы, разрешающие реконструкцию кондитерской фабрики в ТРЦ «Зимняя вишня». «Я не знаю, я не знаю. Я не видел бумаги о переводе и не знаю, на каком основании они это сказали», — сообщил Ермаков в интервью НТВ. По словам Валерия Ермакова, последний этаж ТРЦ изначально открывался как тренажерный зал, но помимо фитнес-центра там находились три кинозала, игровая комната и кафе. Как отмечается, никто не проверял здание «Зимней вишни» ни во время стройки, ни после неё. Валерий Ермаков возглавлял город Кемерово с 2012 по 2016 год.

08:33 Телеграм-канал Mash сообщает, что «в эти минуты следователи СКР и полиция проводят обыски в домах главы МЧС Кемеровской области Александра Мамонтова». Уточняется, что во время обысков следователи собирают документы, которые так или иначе могут быть связаны с вводом в эксплуатацию ТЦ «Зимняя вишня». Подробнее о том, кто есть кто в надзорных и силовых органах в Кемеровской области: «Кузбасс. «Засиделся» не только Аман Тулеев»

09:03 Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов отрицает, что в его доме проводятся обыски. Читайте также: Глава МЧС Кузбасса об «обысках» в своем доме: «Не подтверждаю»