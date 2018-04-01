Кемерово, 1 апреля, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Врио главы Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что сделает всё для того, чтобы виновные в страшной трагедии в Кемерове понесли строжайшее наказание.

Цитата из видеообращения Сергея Цивилёва, Youtube.com Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв

«Следствию будет предоставлена вся информация, чтобы покарать виновных. Никто не будет выгорожен или спрятан», — сказал Цивилёв 1 апреля в видеообращении к кузбассовцам, которое появилось на сайте администрации Кемеровской области, но вскоре по какой-то причине исчезло, в том числе и стало недоступно в Youtube.

В пресс-службе обладминистрации ИА REGNUM сообщили, что видеообращение пропало из-за неполадок на сайте, этот вопрос решается. Впрочем, ИА REGNUM уже опубликовало стенограмму обращения.

«Уважаемые кемеровчане, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин возложил на меня временное исполнение обязанностей губернатора Кемеровской области в связи с отставкой Амана Гумировича Тулеева. Я принимаю область в очень тяжёлый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей, и прежде всего наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерова и всей области, что сделаю всё для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание. Следствию будет предоставлена вся информация, чтобы покарать виновных. Никто не будет выгорожен или спрятан», — говорит Цивилёв.

По его словам, эта страшная трагедия сплотила не только Кемерово, но и всю страну в горе и сострадании:

«Память о погибших будет с нами всегда. Мы не оставим наедине с бедой пострадавших и родственников погибших. Будем делать и сделаем всё, чтобы поддержать их в эти тяжёлые дни, оказать им всю возможную помощь и поддержку. Мы все вместе должны сделать всё, для того чтобы жизнь кемеровчан стала безопасной и достойной. Наше будущее зависит только от нас с вами, чтобы такие трагедии не повторялись никогда, чтобы наши дети были окружены любовью и заботой. Для этого у нас есть все возможности, надо только правильно использовать их».

Он заверил, что реализует «все инициативы и решения по развитию региона».

«А мы вместе с вами определим, что в первую очередь и в долгосрочной перспективе нужно сделать для будущего Кузбасса. Убеждён, что только в диалоге с людьми мы сможем укрепить благосостояние жителей области. Обеспечить их безопасность, заложить основу для развития новых поколений кемеровчан. Считаю необходимым подчеркнуть: прямое общение с людьми является для меня самым главным. Нам с вами предстоит решить очень много непростых, сложных задач. Вместе мы обязательно добьемся хорошего результата», — резюмировал врио губернатора.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта в Кемерове при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

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Сегодня, 1 апреля, стало известно, что Аман Тулеев, находившийся в руководстве области с 1990 года и занимавший губернаторский пост с 1997 года, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области». Этим же документом врио главы региона был назначен Сергей Цивилёв, который до этого был заместителем губернатора.

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