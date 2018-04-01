Кемерово, 1 апреля, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Сергей Цивилёв, который совсем недавно был назначен вице-губернатором Кемеровской области по прямому указанию Москвы, сегодня, 1 апреля, стал временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Соответствующий указ подписал сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин. Этим же указом была принята отставка губернатора-долгожителя Амана Тулеева, который возглавлял Кемеровскую область с 1997 года.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Цивилёв

В российском политическом пространстве Цивилёв фигура достаточна интересная.

Он родился в городе Мариуполе (УССР, Донецкая область) в 1961 году. В 1978 году Цивилёв окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе и стал морским офицером. Службу он нёс до 1994 года и дослужился до звания капитана третьего ранга.

Уволившись с военной службы, Цивилёв поступил в Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Учась в вузе, он также руководил службой безопасности в санкт-петербургском филиале банка «Аэрофлот» (1995−1996 годы). В 1999 году Цивилёв закончил университет по специальности «Финансы и кредит».

Ещё учась в вузе, в 1997 году Цивилёв вместе со своим братом Валерием, а также Игорем Борисовичем Соболевским создали юридическую компанию «Нортэк». Эта компания в Санкт-Петербурге ничем не прославилась.

О каком именно Игоре Борисовиче Соболевском идет речь, пока не установлено. Однако существует Игорь Борисович Соболевский — однокурсник действующего российского президента Владимира Путина. Этот Соболевский одно время был заместителем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина (2008 — 2009 годы). Этот же Соболевский довольно быстро ушел в тень на фоне скандала вокруг прослушки разговора лидеров так называемой Тамбовской ОПГ с высокопоставленными работниками правоохранительных органов и, в частности, самим Соболевским.

Также известно, что Соболевский пришел в органы вслед за Бастрыкиным, который кстати также является однокурсником Владимира Путина. До прихода в СК Соболевский долгое время работал в юридической компании.

Юридическая компания Цивилёвых и Соболевского «Нортек» была ликвидирована в 2013 года.

Уже в 2010 году Цивилёв занялся инвестициями в горнодобывающей сфере. В 2012 году Цивилёв становится заместителем председателя совета директоров ООО «Колмар». Эта компания объединяет угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки высококачественного коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии.

В 2014 году Цивилёв уже владеет 70% акций «Колмара» и становится генеральным директором компании. Стоит отметить, что именно в 2014 году произошли видимые изменения в структуре собственников «Колмара», так как с 2012 года эта компания фактически принадлежала структурам российского миллиардера Геннадия Тимченко. Известно, что Тимченко владел «Колмаром» через совместное предприятие, организованное нефтетрединговой компанией Gunvor и фондом Volga Resources Montlink Ltd.

В марте 2014 года в связи с принятием западными странами экономических санкций в отношении России Геннадий Тимченко «в целях корпоративной безопасности» продал принадлежащие ему акции Gunvor Group Торнбьорну Торнквисту. Формально у него осталось 30% «Колмара», которыми он владел через Volga Group.

А 70% акций очень перспективной угледобывающей компании оказались у Цивилёва.

Кемеровская область — стратегически важный для России регион, так как именно в нем добывается львиная доля угля в стране. Тулеев руководил этим регионом бессменно с 1997 года.

В 2015 году президент России Владимир Путин дал добро на очередной срок губернаторства Тулеева. Он успешно переизбрался в сентябре 2015 года, набрав 96,69% голосов. Однако уже тогда, по данным ряда источников, глава государства намекнул Тулееву, что срок у него последний и нужно готовить преемников. Официально срок полномочий Тулеева на посту губернатора должен был завершиться в 2020 году.

Но за прошедшие три года никакого внятного преемника Тулеева в Кузбассе не появилось.

Тогда Москва направила в Кузбасс Цивилёва. Примечательно, что перед назначением (Цивилёв стал вице-губернатором Кемеровской области 2 марта 2018 года), в конце февраля 2018 года, Цивилёва принял в Кремле президент Путин. Это довольно необычно, так как глава государства обычно не встречается с простым кандидатом в вице-губернаторы. Вскоре выяснилось, что Путин встречался с Цивилёвым еще и в 2017 году, когда тот вовсю руководил угольным «Колмаром».

Связь Цивилёва с Кузбассом можно проследить и ранее. Дело в том, что Volga Group Тимченко, которая владела 30% акций «Колмара», решила совсем выйти из капитала этой компании еще в 2015 году. Вскоре это и было сделано. 30% акций «Колмара» перекочевали к бизнесмену Андрею Бокареву, который через свой холдинг УГМК владеет 70% компании «Кузбассразрезуголь», которая добывает уголь как раз на кемеровских карьерах.

После назначения на должность вице-губернатора Кемеровской области, Цивилёв подарил свои акции «Колмара» супруге, а управлять компанией остался его брат Валерий.

Собственно, в Кузбассе уже ни у кого не было иллюзий, что Цивилёва Москва готовит на замену Тулееву. И, видимо, смена власти так или иначе произошла бы, но грянула трагедия в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерова. При пожаре в ТРЦ погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

На фоне этой трагедии поведение Тулеева вызвало много вопросов. Старый губернатор явно не владел ситуацией и его заявления вызывали только лишнее раздражение. Более того, в центре Кемерова прямо перед зданием областной администрации прошли несанкционированные митинги с требованием отставки Тулеева — для Кузбасса это небывалый случай.

Сам Тулеев к митингующим не вышел, но вышел Цивилёв. Его поведение было весьма неоднозначным. Дело в том, что в условиях дефицита информации митингующие, среди которых также были родственники погибших в этой страшной трагедии, требовали от власти точной информации о числе погибших, а также требовали тела для похорон и предъявляли справедливые претензии о плохой организации спасательной операции.

Один из родственников погибших — Игорь Востриков, у которого на пожаре погибла вся семья (жена, трое малолетних детей и сестра) — завладел микрофоном и потребовал от властей, которых на митинге представлял Цивилёв, ответа. На это вице-губернатор заявил, что Востриков «пиарится на горе». Впоследствии Цивилёв вновь вышел к людям, встал перед ними на колени и попросил прощения.

Позднее он так прокомментировал свой поступок:

«Когда были попытки нападать на власть, я вел себя жестко и буду дальше точно так же делать. Когда наши люди обращаются за помощью, и если такая трагедия, я считаю, что мы всегда должны извиниться. Поэтому я поклонился людям и встал перед ними на колени. Преклонил колено за их горе и за ту ситуацию, в которую они попали».

Он подчеркнул, что ему в этот момент «было немножко не по себе».

Стоит отметить, что в Кузбассе Цивилёв на тот момент работал всего три недели и вряд ли его можно обвинить в причастности к тем многочисленным нарушениям пожарной безопасности и общему положению дел в Кемеровской области, которые привели к этой ужасной трагедии.

«Но я здесь уже работал три недели до этого, и я увидел здесь очень интересных людей. Они все сильные. Они прошли огонь, воду и медные трубы», — отметил Цивилёв.