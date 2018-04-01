Кемерово, 1 апреля, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Сергей Цивилёв назначен врио губернатора Кемеровской области после того, как Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке, а глава государства принял её.

Администрация Кемеровской области Врио главы Кемеровской области Сергей Цивилёв

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Назначение было ожидаемым — ещё в начале марта многие эксперты предполагали, что Цивилёв, который 27 февраля встречался с главой государства, возглавит Кузбасс в мае, когда Тулеев подаст в отставку «сразу после утверждения нового правительства России».

Другие эксперты, хорошо знакомые с регионом, утверждали, разговоры о том, что Сергей Цивилёв может сменить на посту губернатора Тулеева, совершенно не оправданны.

«Сергей Цивилёв — бизнесмен, и это самый главный момент. Он не имеет опыта административной работы, не знаком с регионом, и у него очень мало привязок к региону — только то, что он когда-то выкупил акции у Андрея Бокарева, совладельца угольной компании «Колмар». Это, по сути, единственная привязка к Кузбассу», — отмечал ИА REGNUM ранее обозреватель Сибирской редакции «ФедералПресс» Сергей Спицын.

Кроме того, Спицын предполагал, что назначение Цивилёва вице-губернатором — это некий путь к будущему губернаторству, но не в Кемеровской области, а в Якутии. Потому что, по сути, угольная компания «Колмар» — главный резидент территории опережающего развития «Южная Якутия».

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После трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» и реакции кемеровских властей в информационном пространстве расклад политических сил в регионе несколько изменился. Сергей Цивилёв стал главным лицом власти в Кузбассе, именно он 27 марта вышел на митинг и общался с народом напрямую, чего так и не дождались от Амана Тулеева. Однако, тогда же его авторитет несколько пошатнулся в глазах народа — после того, как он обвинил Игоря Вострикова, потерявшего в пожаре троих детей, жену и сестру, «в пиаре».

Но затем Цивилёв попросил прощения и встал на колени перед родителями сгоревших детей. Свой поступок он объяснил тем, что в тяжелой ситуации люди всегда «становились на колени и просили друг у друга прощения», а после объединялись для преодоления беды. Часть тех, кто находился тогда на акции протеста, поаплодировали чиновнику, но другие возмутились его поступком, сообщив что «не надо это всё» демонстрировать напоказ. Цивилёв поднялся сразу же после первой просьбы окружающих.

«Публично признаю. До последнего не верил, что Цивилёв будет врио. Ошибался», — написал сегодня Сергей Спицын на своей странице в Facebook.

Отметим, что Сергей Цивилёв в 2014 году возглавил угледобывающую компанию «Колмар», основные предприятия которой находятся в Якутии и на Дальнем Востоке, а управляющая компания зарегистрирована в Москве. Как пишет «Тайга.инфо», «Колмар» принадлежит ООО «Волга групп» Геннадия Тимченко, ООО «Аростан», которые через дочерние структуры контролировал Цивилёв, и ООО «Антэ Холдинг» того же Цивилёва. В 2015 году часть доли в компании вкупили акционеры УГМК Искандар Махмудов и Андрей Бокарев, но в январе 2018 года Цивелёв приобрел их долю и получил 70% «Колмара». УГМК имеет также активы в Кемеровской области — ОАО УК «Кузбассразрезуголь», но у «Колмара» нет добычи в Кузбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта 2018 года Сергей Цивилёв был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Тогда же появилось предположение, что именно он сменит на посту Тулеева.