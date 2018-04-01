Ленинградская область, 1 апреля, 2018, 11:07 — ИА Регнум. В Ленинградской области загорелся один из крупнейших в России лесопильных заводов. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщают местные СМИ.

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Сообщается, что горит лесопильный завод, расположенный в Бокситогорском районе Ленинградской области в деревне Чудцы. На данный момент площадь пожара уже превышает 1000 квадратных метров.

На месте происшествия уже работают пожарно-спасательные части и противопожарная служба Ленинградской области.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Правоохранительные органы уточняют детали произошедшего.