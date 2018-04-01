На востоке Ленобласти горит склад деревообрабатывающего завода
Бокситогорск, Ленинградская область, 1 апреля, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел утром 1 апреля в деревне Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области. Как сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти, горит склад готовой продукции деревообрабатывающего завода на площади 400 кв. метров.
Сообщение о пожаре поступило в 07:05. На место происшествия прибыли дежурные смены 61, 117, 118 и 116 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленинградской области, а также оперативная группа Бокситогорского пожарно-спасательного гарнизона.
Кроме профессиональных пожарных, на месте ЧП работает добровольная пожарная команда поселка Ефимовский. Всего тушением огня заняты 47 человек и 17 единиц техники.
Пожару присвоен второй уровень сложности.