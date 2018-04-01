Бокситогорск, Ленинградская область, 1 апреля, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел утром 1 апреля в деревне Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области. Как сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти, горит склад готовой продукции деревообрабатывающего завода на площади 400 кв. метров.

47.mchs.gov.ru Пожар на складе в Бокситогорском районе

Сообщение о пожаре поступило в 07:05. На место происшествия прибыли дежурные смены 61, 117, 118 и 116 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленинградской области, а также оперативная группа Бокситогорского пожарно-спасательного гарнизона.

Кроме профессиональных пожарных, на месте ЧП работает добровольная пожарная команда поселка Ефимовский. Всего тушением огня заняты 47 человек и 17 единиц техники.

Пожару присвоен второй уровень сложности.