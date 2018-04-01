Кемерово, 1 апреля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. О том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который находится в руководстве региона с 1990 года, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию, стало известно утром 1 апреля 2018 года. В этот же день, но чуть позже, пресс-служба Кремля официально сообщила, что Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области». Этим же документом врио главы региона назначен был Сергей Цивилёв, который до этого являлся заместителем губернатора.

Ako.ru Аман Тулеев делает заявление об отставке

«В связи с тем, что Аман Тулеев попросился в отставку 1 апреля, в День дурака, у многих нет-нет да и промелькнула мысль о том, что это шутка», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политконсультант Владимир Лифантьев (Омск).

Однако, по его словам, то, что сегодня 1 апреля, не так важно:

«Сегодня Вербное воскресенье, выходной день. Я могу предположить, почему был выбран именно этот день. Сейчас по отношению к Аману Тулееву есть большой социальный запрос на линчевание. Многие люди не то что рационально понимают его вину в трагедии в Кемерове, многие люди на эмоциональном уровне считают его виноватым. И это уже не рациональный протест против чего-либо, это эмоциональная ярость по отношению к конкретной персоне. Поэтому «вынимать» эту персону из системы управления нужно как можно аккуратнее. Но при этом нужно соблюсти обязательный формуляр. И на видео на сайте областной администрации мы как раз видим соблюдение этого обязательного формуляра. Он говорит что-то в духе «Я устал, я ухожу». Но делает это в воскресенье, в Вербное воскресенье — в большой праздник для православных людей. Ещё один аспект — в большинстве СМИ в выходной день работают только дежурные журналисты. Если бы он сделал то же самое в понедельник, то действий в СМИ было бы больше, было бы больше шума, больше давления на массы, соответственно, от масс был бы больший эмоциональный отклик».

На вопрос, когда Тулееву стоило бы уйти в отставку, собеседник ИА REGNUM ответил, что «лет на 10 раньше»:

«Когда один человек давно и долго держит всё в своих руках, степень управления в регионе на первый взгляд кажется идеальной. Всё происходило за такой политической ширмой. Обратная сторона застоялой политической системы — в ней существуют постоянные, не боящиеся ничего, обалдевшие от своей безнаказанности чиновники, которые и допускают трагедии, подобные кемеровской».

По словам новосибирского политолога Дмитрия Пучкина, в выходных данных видеобращения Амана Тулеева об отставке указано, что оно было размещено на Youtube ещё 31 марта.

«Однако информация о нём была распространена федеральными СМИ 1 апреля, что естественно придаёт уходу Амана Тулеева трагикомический оттенок. Этим самым Тулеев пошёл по пути Виктора Толоконского (в сентябре 2017 года объявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края раньше, чем появился Указ президента — прим. ИА REGNUM ), нарушив принятый сценарий, когда информация об этом распространяется Кремлём одновременно с указанием на то, что президент принял отставку и назначил врио губернатора. Не исключаю, что это волевое решение самого Тулеева, решившего поставить Кремль перед свершившимся фактом, поскольку появился ряд публикаций, что Тулееву придётся работать до июня. Естественно в этот период кемеровский губернатор находился бы под постоянным вниманием со стороны федеральных СМИ и правоохранительных органов», — сказал Дмитрий Пучкин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта 2018 года в Кемерове произошла страшная трагедия. При пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

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После этого кемеровчане вышли на митинг где, в том числе, потребовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который даже не посетил место трагедии.

1 апреля 2018 года стало известно, что Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. Его видеообращение появилось на сайте администрации Кемеровской области. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области». Этим же документом врио главы региона назначен Сергей Цивилёв.

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Напомним, 73-летний Аман Тулеев находится в руководстве области с 1990 года. С 1997 года занимал губернаторский пост.