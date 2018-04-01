Кемерово, 1 апреля, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Сергей Цивилёв, который ранее занимал должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку, сегодня 1 апреля указом президента РФ назначен врио главы региона.

Телеграмм-канал «Архитектура власти», цитата с видеозаписи Сергей Цивилёв на митинге в Кемерове встал на колени перед родителями погибших детей

По официальным данным, 57-летний Сергей Цивилёв уроженец Донецкой области. Он окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова по специальности «Вооружение кораблей» — квалификация офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик и Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит» (квалификация экономист). С 1978 по 1994 год проходил службу в Военно-Морском флоте СССР и Военно-Морском флоте России. С 1997 по 2013 года являлся генеральным директором юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге. А с 2014 по 2018 год — генеральным директором ООО «Угольная компания «Колмар». В марте 2018 года он был назначен замгубернатора Кузбасса.

После чего некоторые СМИ и эксперты назвали его основным приемником Амана Тулеева. К тому же припомнили, что он 27 февраля встречался с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Хотя у других были сомнения на счёт его кандидатуры.