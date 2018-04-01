Москва, 1 апреля, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области». Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Ako.ru Сергей Цивилёв

В указе сказано, что в связи с заявлением губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о досрочном прекращении полномочий, президент России Владимир Путин принял решение принять его отставку.

Этим же указом российский лидер назначил вице-губернатора Сергея Цивилева временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тулеев сегодня подал президенту России прошение об отставке по собственному желанию. Он также выпустил видеообращение, в котором сказал, что считает свою отставку единственно правильным поступком в сложившейся ситуации.

Напомним, что широкой критике Тулеев подвергся после того, как в Кемерове 25 марта сгорел торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.