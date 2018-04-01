Барнаул, 1 апреля, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Погода в Алтайском крае вновь показала свой «характер»: после дождей пришли снегопады, температура понизилась до минусовых отметок, что значительно затруднило работу спасателей по откачке воды из затопленных территорий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Наводнение на Алтае: похолодание осложнило откачку воды

По данным регионального управления МЧС, на сегодняшний день произошло подтопление 46 населённых пунктов в 14 муниципальных образованиях края Краснощековского, Быстроистокского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Смоленского, Целинного, Алейского, Первомайского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Зонального районов, в Бийске и Рубцовске (Ранее сообщалось, что подтоплены почти 2 тыс. приусадебных участков, более 400 жилых домов с населением почти 1,5 тысяч человек. Более 1 тысячи человек эвакуированы в места временного пребывания, прим. ИА REGNUM ).

«Мы в Краснощёково находимся уже пятые сутки. Основная задача на сегодня — откачка воды с приусадебных участков, работа идёт практически круглосуточно. Выполнение этой задачи осложняют установившиеся минусовые температуры, довольно сильный мороз. К тому же выпало немало снега, прогноз по осадкам оправдался», — пояснил мастер-спасатель из Барнаула Константин Доронин.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Квадрокоптер спасателей используется при оценке наводнения

К сегодняшнему дню, 1 апреля, группировкой проведена масштабная работа: подворовыми обходами охвачено более 4000 домовладений, расчищено более 6 тысяч метров русел рек и водоотводных каналов, с подтопленных территорий откачано более 250 тысяч кубометров воды. Нуждающиеся обеспечены бутилированной водой и продуктами, организована медицинская и психологическая помощь. Самая большая по численности группировка по-прежнему находится в Краснощековском районе, первым принявшем удар стихии.

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Помимо сотрудников и работников местных подразделений, помощь гражданам оказывают 326 спасателей, прибывших из Новосибирска, Красноярска, Бердска и Екатеринбурга.

Напомним, паводок уже принёс немало бед Алтайскому краю, по своей интенсивности он сравним с мощнейшим наводнением 2014 года. В работах по ликвидации последствий паводка задействовано 1393 человека, 494 единицы техники.