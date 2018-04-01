Вашингтон, 1 апреля, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Власти США изучают возможность запрашивать у претендентов на американскую визу адреса их профилей в социальных сетях. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента.

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«Согласно этому предложению, почти всех, кто подаёт заявления на американские визы, попросят предоставить дополнительные сведения, включая имена их профилей в социальных сетях, номера старых паспортов, данные о членах их семей, рассказать о более давних поездках, местах работы», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом данная инициатива пока еще не была утверждена Госдепом официально и находится в стадии обсуждения.

Стоит отметить, что данный вопрос уже поднимался в январе 2017 года. Тогда министр внутренней безопасности США Джон Келли заявлял, что американские власти могут ввести запрос информации о том, какие сайты посещает заявитель, о списке его телефонных контактов, а также проверять аккаунты в социальных сетях.

Тот же Келли в феврале 2017 года уже заявлял, что у въезжающих в США граждан иностранных государств могут даже затребовать пароли от их аккаунтов в социальных сетях.

«Если они въезжают, мы можем запросить у них информацию такого рода. Если они действительно хотят приехать в Америку, то будут сотрудничать», — заявил тогда Келли.

Примечательно, что эта тема вновь оказалась на повестке дня после того, как новым государственным секретарем США был назначен Майк Помпео, ранее занимавший должность директора Центрального разведывательного управления США.