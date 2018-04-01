Ханты-Мансийск, 1 апреля, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Вор на месте преступления оставил зубной протез и справку о судимости. В преддверии международного Дня смеха полицейские Югры вспомнили самые курьёзные преступления последних месяцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Free-Photos Хомяк

ТОП преступлений составила пресс-служба УМВД по ХМАО. Открывает тройку самых смешных курьёзов случай в Урае. В полицию поступило сообщение о краже рекламного костюма — ростовой куклы колбасы из магазина мясных продуктов. Было установлено, что костюм украл мужчина, чтобы в нём поздравить трёхлетнего ребёнка с днём рождения.

Вор из Сургутского района оставил на месте преступления зубной протез. За кражу мотокультиватора, бензопилы и ящика с инструментами в дачном домике ему грозит сейчас до пяти лет лишения свободы. Служебно-розыскная собака взяла след и привела к справке об освобождении из мест лишения свободы, которую вор также потерял.

Хлопотный угон автомобиля «Ока» получился в Нягани. Молодые угонщики ночью очистили транспортное средство от снега и попытались его завести. Безуспешно. Тогда они стали его толкать, но через полкилометра устали и бросили своё черное и тщетное дело. После задержания полицейские их удивили: у «Оки» отсутствовал аккумулятор.

Добавим ещё несколько курьёзных случаев, о которых не упомянули сотрудники полицейской пресс-службы Югры.

Дело было в декабре 2004 году. Как передаёт «Югра-Информ», продавец одного из магазинов не только поймала вора, но отняла у него ботинок. Молодой человек пытался украсть из магазинного холодильника провизию. Бдительная продавец схватила вора и сняла с него шапку. Тот стал вырывать головной убор, потому что морозы в ХМАО под минус сорок градусов и без шапки гулять смерти подобно. Но работник прилавка оказалась сильной женщиной и сняла вдобавок с воришки ещё и ботинок. И отдала тёпленьким в руки правоохранителей.

Взятый в заложники сургутский хомячок довольно долго был звездой новостной ленты в 2014 года. Как ранее сообщала полицейская пресс-служба по ХМАО, в один из вечеров двое жителей Кондинского района распивали алкогольные напитки и на «продолжение банкета» им не хватало денег. Они вспомнили о задолжавшем им знакомом. Тот отказался вернуть деньги. Тогда приятели забрали у должника клетку с хомячком и пачку корма для него. Клетку поставили в спортивную сумку, чтобы зверек не замерз. Но должник вступил в драку за любимого хомячка и получил удар бутылкой по голове.