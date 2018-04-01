Луганск, 1 апреля, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Украинские силовики четыре раза обстреляли позиции войск Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство республики.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

Сообщается, что обстрелу подверглись районы сёл Калиново, Красный Лиман, Молодёжное и посёлка Красный Яр.

Украинские войска вели огонь из вооружений БМП, 82-мм миномётов, автоматических станковых гранатомётов АГС, ручных противотанковых гранатомётов РПГ и стрелкового оружия.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала.