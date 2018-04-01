Москва, 1 апреля, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации В Лондоне совершенно не удовлетворено объяснениями британской стороны о причинах досмотра пассажирского самолета российской авиакомпании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту «Хитроу». Такое заявление сделал журналистам накануне, 31 марта, пресс-секретарь посольства России в Великобритании.

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Российские дипломаты отмечают, что объяснения британской стороны по делу о незаконном обыске на пассажирском самолете авиакомпании «Аэрофлот» добавляют еще больше сомнений.

Напомним, 30 марта в лондонском аэропорту «Хитроу» сотрудники британской таможни без объяснения причин и не имея на то оснований устроили досмотр прилетевшего из Москвы самолета авиакомпании «Аэрофлот». При этом таможенники попросили экипаж лайнера покинуть воздушное судно.

МИД РФ назвал подобные действия британской стороны провокацией. «Аэрофлот» выразил недоумение произошедшим.

31 марта министр безопасности Великобритании Бен Уоллес сделал какое-то невнятное заявление на этот счет. В частности он заявил, что для пограничных служб осмотр самолета является «рутинной процедурой, направленной на защиту Великобритании от организованной преступности и от тех, кто пытается ввозить в страну вредные вещества, такие как наркотики, а также огнестрельное оружие».

О каких вообще наркотиках и оружии на регулярном рейсе «Аэрофлота» Москва — Лондон может идти речь Уоллес пояснить не смог.

Представитель российского посольства в Лондоне подчеркнул, что логику министра Уоллеса понять трудно. Широко известно, что авиакомпания «Аэрофлот» и все российские аэропорты соблюдают строгие международные стандарты безопасности и не вызывают сомнений в этом отношении.

Кроме того, пресс-секретарь посольства РФ обратил внимание, что довольно странно искать наркотики и огнестрельное оружие, которое якобы собирались ввести в страны, на пустом самолете, который готовится принять на борт вылетающих пассажиров.

Это объяснение Уоллеса только усугубляет подозрения российской стороны в отношении реальных намерений команды, которая пыталась выполнить незаконный обыск.