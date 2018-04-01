Кемерово, 1 апреля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. В связи с тем, что Аман Тулеев уходит в отставку с поста губернатора Кемеровской области, будет назначен и. о. главы региона.

Ako.ru Инаугурация Амана Тулеева на пост губернатора Кемеровской области. 2015

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в пресс-службу администрации Кемеровской области. Однако там пока не сообщили, кто будет исполняющим обязанности губернатора.

«Ждём указ», — сказали ИА REGNUM в пресс-службе.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 1 апреля, стало известно, что Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию.

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25 марта Кузбасс потрясла страшная трагедия. В этот день при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. После этого в Кемерове состоялся стихийный митинг, где жители региона, в том числе, требовали отставки Амана Тулеева.

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После трагедии в качестве возможного преемника Тулеева в СМИ назывались его заместитель Сергей Цивилёв, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и даже сибирский полпред Сергей Меняйло.

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На сайте президента РФ пока нет информации ни об отставке Тулеева, ни о назначении и. о.

Напомним, Аман Тулеев руководил Кузбассом с 1997 года. В руководстве области был с 1990 года.