Кемерово, 1 апреля, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев принёс соболезнования родным и близким погибших в пожаре в «Зимней вишне» и объяснил своё решение об отставке. Его видеообращение разместила в интернете пресс-служба администрации области.

Ako.ru Аман Тулеев делает заявление об отставке

«Дорогие земляки, все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них дети, наши дети. Каждый из нас пропустил это через своё сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы. Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир.

Уважаемые кузбассовцы, я сделал всё, что мог: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи. Ещё раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли. Причины пожара разбираются правоохранительными органами России.

Дорогие земляки, мы с вами прошли большой, очень большой жизненный путь: от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащих касок, голодовок, забастовок, до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства. И всё это сделали вы, и я вам безмерно благодарен. Совершенно честно, как перед иконой могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны — России и нашей области. Ещё раз спасибо всем за то, что всегда были рядом — в горе, в радости. И примите поклон.

Сегодня, сейчас, хочу сказать вам, я подал президенту РФ прошение об отставке. Считаю для себя правильным, осознанным и единственно верным решением. Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя. Морально нельзя. Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю», — сказал Аман Тулеев.

Отметим, 73-летний Аман Тулеев в руководстве области — с 1990 года, а с 1997 года занимает губернаторский пост. В июле 1997 года указом президента России он был назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре 1997 года был избран губернатором области, получив 95% голосов избирателей. В апреле 2001 года вновь избран главой региона (93,5% голосов). 20 апреля 2005 года по представлению президента Владимира Путина наделён полномочиями губернатора сроком на пять лет. 18 марта 2010 года областной парламент вновь единогласно утвердил его на эту должность, тем самым продлив полномочия на очередные пять лет. 16 апреля 2015 года, в связи с истечением срока полномочий, президент назначил Тулеева временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса, а 13 сентября 2015 года он вновь избран главой области, набрав 96,69% голосов. Срок его полномочий истекал в 2020 году. До сегодняшнего дня в России оставалось только два ельцинских губернатора: губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.