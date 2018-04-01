* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 1 апреля, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер рассказал об американской стратегии борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Видеозапись выступления генерала на конференции в Атлантическом совете была опубликована накануне, 31 марта, на сайте Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Генерал Неллер признал, что в связи с тем, что террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически расползлись по обширным регионам Северной Африки и Ближнему Востоку, у США нет возможностей для самостоятельной борьбы с этой группировкой.

Неллер напомнил, что действующая на данный момент Стратегия национальной безопасности США предусматривает создание союзов с другими странами, а у Вашингтона достаточна возможностей, чтобы помочь другим странами эффективно бороться с террористами.

Он напомнил, что США активно сотрудничают в этом направлении со своими союзниками по военному блоку НАТО, в частности с Великобританией, Францией и Италией. Также США оказывают помощь для борьбы с терроризмом Нигерии, государствам Западной Африки и ряду других стран.

Генерал пояснил, что вооруженные силы США не смогут все время находится на территориях, где высок уровень террористической угрозы. В конечном итоге бороться с террористами придется местным силам безопасности, которым США окажут содействие.

«Потому что, в конечном счете, мы не можем оставаться в регионе, мы не можем оставаться там, и эти страны будут вынуждены развивать собственный потенциал по борьбе с терроризмом, и у нас есть достаточно возможностей помочь им в этом деле», — сказал Неллер.

Стоит отметить, что с 2013 года, когда ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыто заявило о себе на территории Ирака, США фактически занимались имитацией борьбы с террористами. Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) победным маршем захватили практически половину Ирака и большую часть Сирии. Иными словами, США использовали террористические группировки для тотальной дестабилизации Ближнего Востока.

Только открытое выступление России против террористов в сентябре 2015 года смогло изменить ситуацию и привести к нынешнему положению вещей, когда группировка фактически разгромлена. Но несмотря на это США продолжают использовать свои вооруженные силы для переброски террористов в страны, где Москва до них пока не дотянется. Широко известно, что вертолеты без опознавательных знаков перевозят террористов на территорию Афганистана и осуществляют их снабжение там. При том, что воздушное пространство Афганистана контролируется ВВС США.