Москва, 1 апреля, 2018, 07:47 — ИА Регнум. В Российской Федерации официально перестала существовать профессия стенографиста. Приказ об упразднении этой профессии подписал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Стенография. Иллюстрация из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона

Оказалось, что эта профессия в последние годы совершенно не востребована. На коммерческих сайтах трудоустройства нет ни одного объявления о желании нанять стенографиста.

Эта профессия была включена в принятый около 20 лет назад Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. Стенографист должен был иметь как минимум среднее образование и специальные навыки, позволяющие фиксировать текст со скоростью до 110 слов в минуту.

Приказом Топилина должности «Секретарь-стенографистка», «Стенографистка» и «Заведующая машинописным бюро» упразднены и исключены из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Стоит отметить, что сейчас наибольшая необходимость быстро записывать речь существует в основном в суде. Суды более высоких инстанций, например Арбитражный суд России, предусматривают ведение аудиопротоколов судебных заседаний. А вот при рассмотрении гражданских и уголовных дел протоколы ведут секретари судов. Как правило, они набирают текст на компьютере.