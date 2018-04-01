Кемерово, 1 апреля, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выпустил видеообращение, в котором рассказал о своем досрочном уходе с поста главы региона. Видеообращение опубликовано сегодня, 1 апреля, на канале пресс-службы областной администрации на видеохостинге YouTube.

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В видеообращении Тулеев вновь говорит о страшном пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Он отмечает, что весь мир переживает вместе с кузбассовцами эту трагедию.

«Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — сказал Тулеев в своем видеообращении.