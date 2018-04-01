Кемерово, 1 апреля, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с прошением об отставке. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Ako.ru Аман Тулеев

Сообщается, что Тулеев обратился к главе государства «с заявлением об отставке по собственному желанию».

«Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Тулеев покинет пост губернатора Кемеровской области.

Напомним, 25 марта в Кемерове сгорел торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Это вызвало широкий общественный резонанс, так как выяснилось, что люди погибли из-за многочисленных нарушений норм пожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня» и несоблюдения регламентов действий в чрезвычайной ситуации.

В Кемерове прошли несколько митингов с требованием отставки главы региона.

Что касается Тулеева, то сейчас ему 73 года. В политику он пришел в годы Перестройки в конце 80-х годов XX века. Губернатором Кемеровской области он стал в 1997 году. До этого он успел побывать и федеральным министром и баллотироваться в президенты России. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

Исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора.