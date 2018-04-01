Москва, 1 апреля, 2018, 05:29 — ИА Регнум. Западные страны готовы любой ценой не позволить России провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. Об этом в интервью «Пятому каналу» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

Отвечая на вопрос ведущего о возможной связи дипломатического скандала вокруг «дела Скрипаля» и бойкота мирового футбольного первенства, дипломат отметила, что срыв ЧМ — это просто «голубая мечта» Запада. В этом смысле «хоть трава не расти» — в ход идут любые средства, пояснила она.

«Ну, это их просто голубая мечта, это главная цель», — сказала Захарова.

«Все методы хороши, всё фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай Бог, всё-таки коснется российского футбольного поля», — добавила она.

По словам Захаровой, сначала Россию просто объявляли «плохой страной» для проведения чемпионата, потом пеняли на якобы существующий здесь расизм, позже — на коррупцию, отсутствие инфраструктуры. Следующие претензии касались кризисов на Украине и в Сирии, процедуры голосования и, наконец, дело дошло до обвинения в применении химоружия в Солсбери.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Великобритания обвинила Россию в отравлении на своей территории экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва отвергла обвинения как бездоказательные.

Лондон объявил о высылке российских дипломатов, его примеру последовали другие страны, в числе которых члены ЕС, США, Канада, Украина. Москва также предприняла меры в отношении дипломатических сотрудников этих стран.

В период с 14 июня по 15 июля 2018 года на территории России впервые пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Состязания примут одиннадцать городов, включая Москву Санкт-Петербург, Самару и Волгоград.

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