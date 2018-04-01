Москва, 1 апреля, 2018, 04:54 — ИА Регнум. Официальная Москва рассчитывает получить от Франции ответы на вопросы, касающиеся инцидента в Солсбери. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

TheDigitalArtist Неудобный вопрос

«31 марта посольство РФ в Париже направило внешнеполитическому ведомству Франции ноту со списком вопросов к французской стороне по сфабрикованному против России «делу Скрипалей», — говорится в сообщении.

Всего в списке десять вопросов. Часть из них касается технического сотрудничества Франции и Великобритании в расследовании инцидента.

Также российскую сторону интересует, участвовали ли французские специалисты в медицинских исследованиях, которым подвергли Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Третий блок вопросов относится к природе отравляющего вещества.

«На основании каких признаков (маркеров) французские специалисты установили «российский характер» происхождения вещества, примененного в Солсбери?», — говорится в одном из вопросов.

Москва уточняет, располагает ли французская сторона контрольными образцами яда, именуемого британскими властями «Новичок», или его аналогами. Разрабатывались ли во Франции образцы подобных боевых веществ и если да, то в каких целях.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в британском городе Солсбери было совершено нападение на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Власти Соединенного Королевства утверждают, что их отравили сильнодействующим веществом, причем за атакой стоит Россия. Никаких доказательств при этом не приводится.

Москва отвергает голословные обвинения. Ранее МИД РФ опубликовал список вопросов к британскому внешнеполитическому ведомству в связи с инцидентом в Солсбери.

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