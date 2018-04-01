Лондон, 1 апреля, 2018, 03:36 — ИА Регнум. Посольство РФ в Великобритании предупредило российских граждан о рисках поездок в Соединенное Королевство и призвало тщательно взвесить их необходимость. Соответствующее обращение опубликовано на официальном портале дипмиссии.

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Дипломаты отмечают, что «на фоне антироссийской политики и нарастания угрожающей риторики британской стороны» находящиеся в Британии российские граждане могут столкнуться с провокациями, преследованиями, дополнительными проверками, обысками, изъятием документов.

В этой связи путешественникам рекомендовано заблаговременно прибывать в пункты въезда и выезда, выбирать транзитные рейсы с более длительным периодом стыковки, не оставлять багаж без присмотра. Им также стоит исключить возможные придирки или формальные претензии, перечитав правила посещения страны.

«С учетом искусственно насаждаемой властями в британском обществе русофобии, необходимо избегать конфликтных ситуаций с местным населением», — говорится в сообщении.

Граждан, к которым у властей Великобритании и ряда других государств (к примеру, США, Канады, стран ЕС и НАТО) могут возникнуть «вопросы и претензии», предупредили о возможных задержаниях и арестах. Им стоит «взвесить целесообразность» поездок в Соединенное Королевство, пояснили в посольстве.

Подобные предостережения в дипмиссии адресовали также футбольным болельщикам, планирующим побывать на матче «ЦСКА» и «Арсенала» в Лондоне, а также тем, кто намерен летом отправить детей в Великобританию для учебы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в лондонском аэропорту «Хитроу» был досмотрен пассажирский лайнер «Аэрофлота», вылетавший в Москву. Сотрудники полиции и таможни не объяснили экипажу причину осмотра. В МИД РФ инцидент назвали нарушением действующих норм.

Позже британские власти объяснили процедуру «борьбой с оргпреступностью». Досмотр был назван рутинной работой, нацеленной на пресечение попыток ввоза в страну запрещенных грузов.

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