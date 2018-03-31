Вашингтон, 1 апреля, 2018, 02:53 — ИА Регнум. Воздушное судно с высланными из США российскими дипломатами вылетело из Вашингтона. Об этом говорят данные веб-сервиса Flightradar 24, отслеживающего перемещения самолетов.

Anna Zvereva Самолет Ил-96-300

В ночь на 1 апреля самолет Ил-96−300 специального летного отряда «Россия» поднялся в воздух в аэропорту «Даллеса» и взял курс на «Внуково». Он везет на родину первую группу дипломатов, объявленных руководством США персонами нон грата, и членов их семей.

За дипломатами в Вашингтон отправлены два спецборта. Второй самолет должен также забрать из Нью-Йорка 14 семей. В целом покинуть США 31 марта должен 171 человек.

1 апреля на странице российского посольства в США в Facebook опубликовано фото с послом Анатолием Антоновым, провожающим дипломатов и их родных. В описании снимка говорится, что члены дипмиссии покидают США по инициативе американской стороны.

«Они не враги США. Это неудачный выбор», — так прокомментировал Антонов высылку дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран объявил о высылке российских дипломатов на фоне инициированного Великобританией «дела Скрипаля». Так, власти США потребовали, чтобы страну покинули 60 сотрудников дипмиссии РФ.

МИД РФ отреагировал зеркальными мерами: посла США в России Джона Хантсмана уведомили, что 60 американских дипломатов должны покинуть Россию до 5 апреля.

Читайте также: Антонов: «Дело Скрипаля» — повод для всплеска русофобии