Уфа, 1 апреля, 2018, 02:27 — ИА Регнум. В Башкирии стартует предварительное голосование по определению кандидатов в депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики от «Единой России». Желающие могут выдвинуть свои кандидатуры со 2 апреля по 8 мая. Решение об этом принято в субботу, 31 марта, на заседании регионального политсовета отделения «Единой России», сообщает ИА REGNUM.

launedekeg.wordpress.com Выборы

«Предварительное голосование — конкурентная, открытая и легитимная процедура отбора кандидатов, позволяющая выявить действительно эффективных кандидатов, тех, кому доверяют люди. Регистрация участников так называемых праймериз будет осуществляться в порядке самовыдвижения. Также вносить предложения по кандидатурам имеет право президиум Генерального совета «Единой России», — пояснил секретарь регионального отделения партии, спикер Госсовета республики Константин Толкачев.

Для выдвижения участникам необходимо обратиться с письменным заявлением установленного образца в оргкомитет и приложить необходимый пакет документов. Для участия в праймериз не обязательно быть членом «Единой России». Оргкомитет может отказать участникам в выдвижении, если они являются членами иной политической партии, имеют судимость, вклады и счета за рубежом. Праймериз пройдут в три этапа. Со 2 апреля по 8 мая состоится выдвижение кандидатов. С 13 апреля по 27 мая будут организованы дебаты с участием кандидатов. Предварительное голосование состоится 3 июня.

«Для других политических сил задача простая: постараться выиграть выборы, или, во всяком случае, войти в состав Государственного Собрания. Для нашей партии задача куда более сложная: мы должны подтвердить тот мандат доверия, который наша партия имеет. Уверен, что в избирательной кампании победит тот, чьи идеи о социальной политике, о справедливости будут наиболее понятны людям», — отметил представитель «Единой России».

«Единая Россия» пока остается единственной партией, организующей предварительное голосование. С каждым годом этот процесс приобретает все большую популярность. На праймериз в преддверии региональных выборов 2017 года проголосовали около 10% избирателей — на 1,5% больше, чем годом ранее. В соответствии с решением президиума Генерального совета «Единой России» праймериз пройдут в 2018 году во всех населенных пунктах с численностью жителей более одной тысячи человек.

В ходе заседания было принято решение о создании программной комиссии. Руководить ее работой будет Толкачев.

Одновременно с выборами депутатов Государственного Собрания в республике пройдут основные выборы депутатов Совета сельского поселения Абзаковский сельсовет Белорецкого района, а также дополнительные выборы.

ИА REGNUM напоминает, выборы в Государственное Собрание состоятся в сентябре этого года. Жителям Башкирии предстоит избрать 110 депутатов. При этом половина из них избирается по одномандатным округам, остальные 55 — по единому избирательному округу — представители политических партий. Процентный барьер для партийного списка будет составлять 5%. На предыдущих выборах в Госсобрание аналогичный рубеж смогли преодолеть две партии — «Единая Россия» и КПРФ, которые создали свои фракции в парламенте республики. Кроме того, по одномандатным округам в парламент прошли представители еще пяти политических партий.