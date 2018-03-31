Вашингтон, 1 апреля, 2018, 01:30 — ИА Регнум. Бывший президент США Джимми Картер молит небо о том, чтобы Дональд Трамп воздержался от использования ядерного оружия и способствовал соблюдению прав человека. Об этом политик рассказал в «Позднем шоу со Стивеном Кольбером», передает CNN.

Lauren Gerson Джимми Картер

«Я молюсь, чтобы он был хорошим президентом, сохранил нашу страну в мире, воздержался от использования ядерного оружия и поощрял соблюдение прав человека», — сказал Картер о действующем главе США.

Однако нет уверенности в том, что молитвы будут услышаны, пошутил 93-летний экс-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 39-й президент США назвал одну из главных ошибок Трампа. Это назначение бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона советником по вопросам национальной безопасности. По словам Картера, Болтон долгое время выступал за «войну с КНДР» и военную агрессию в отношении Ирана, а также был «одним из ведущих деятелей, продумывавших решение о вторжении в Ирак».

В интервью телекомпании CBS Картер заявил, что отрицательно относится к идее импичмента Трампа. Действующему президенту нужно дать возможность выполнять свои обязанности на протяжении всего срока, даже если будут найдены доказательства нарушения им американских законов, пояснил он.

Демократ Джеймс Эрл Картер — младший находился на президентском посту с 1977 по 1981 год. Его предшественником был республиканец Джеральд Форд, а преемником стал республиканец Рональд Рейган.

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