Киев, 31 марта, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Двое водителей легковых автомобилей устроили перестрелку в Киеве. Об этом сообщается на странице столичной полиции в соцсети Facebook.

Стрельба

ЧП произошло в субботу, 31 марта, на проспекте Глушкова.

«Возник конфликт между двумя водителями, оба применили оружие, — говорится в сообщении. — В 16:20 (время совпадает с мск) в столице введен план «Перехват».

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в настоящее время разыскивают темный Suzuki Grand Vitara и белый Mercedes-Benz Sprinter.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

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