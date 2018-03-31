Санкт-Петербург, 31 марта, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Со здания генерального консульства США в Санкт-Петербурге снят флаг. Видео обнародовано на странице Рен ТВ в соцсети Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг США на здании консульства в Санкт-Петербурге

«Флаг США сняли с генконсульства в Петербурге», — говорится в сообщении, опубликованного вместе с коротким видео.

Как сообщалось, фактически работа генконсульства США прекратилась в пятницу, 30 марта. Накануне сотрудники американского дипломатического представительства и российский персонал генконсульства были заняты вывозом имущества из здания на Фурштатской улице, 15.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта официальный Вашингтон принял решение выслать 60 дипломатов РФ, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН, и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Поводом для таких действий послужило сфабрикованное властями Великобритании дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

29 марта Россия была вынуждена принять ответные меры и выслать 60 дипломатов США, а также закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге.

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