Санкт-Петербург, 31 марта, 2018, 22:28 — ИА Регнум. В туристическом автобусе, который 31 марта попал в ДТП на юго-западе Польши, находились туристы из Санкт-Петербурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в посольстве России в Варшаве.

Кадр сюжета польского телеканала TVN Опрокинувшийся автобус

Напомним, дорожная авария произошла в субботу в районе города Свебодзице. Автобус с туристами столкнулся с легковым автомобилем. Судя по кадрам репортажа польского телевидения, автобус вылетел с проезжей части и опрокинулся набок. В результате аварии 11 человек получили ранения.

Всего в салоне автобуса, по данным СМИ, находились 33 человека.