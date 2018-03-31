Москва, 31 марта, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации опубликовало список вопросов к внешнеполитическому ведомству Великобритании по «инциденту в Солсбери», где были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Здание МИД России

«31 марта посольство РФ в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком вопросов к британской стороне по сфабрикованному против России «делу Скрипалей», — говорится в сообщении.

В частности, МИД РФ интересуется, почему РФ отказали в праве консульского доступа к пострадавшим на территории Британии российским гражданам, на каком основании Францию привлекли к расследованию, как лечили пострадавших и почему антидоты оказались у медиков на месте инцидента, каким образом было установлено «российское происхождение вещества» и т.д.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери были обнаружены отравленными неизвестным веществом экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Официальный Лондон голословно утверждает, что к отравлению якобы причастна Россия.

Москва отвергла обвинения, подчеркивая их безосновательность.

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