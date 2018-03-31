Анкара, 31 марта, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Властям Франции необходимо отказаться от «необдуманных шагов» в Сирии. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в провинции Гиресун.

U.S. Army Французский солдат

«Если Франция попытается дислоцировать на севере Сирии свой военный контингент, то это станет незаконным шагом с точки зрения международного права, — предупредил Джаникли. — Действия Франции могут быть расценены в качестве попытки оккупации сирийских земель».

Ранее ряд СМИ сообщил, что власти Франции намерены послать свои войска в Сирию для помощи курдским вооруженным отрядам в борьбе с различными террористическими группировками.

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