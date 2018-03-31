Санкт-Петербург, 31 марта, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Оказаться в смертельной ловушке из огня и дыма, без шансов на спасение, жители новых жилых районов Санкт-Петербурга могут, не выходя из дома. В этом убедился корреспондент ИА REGNUM, побывав вечером 31 марта в жилом комплексе «Кантемировский» в Калининском районе Санкт-Петербурга.

За каждую царапину может быть предъявлен иск

Пожарная машина 59-й пожарной части, которую вызвали в связи с горением в одном из мусорных контейнеров, не смогла проехать к очагу возгорания из-за узости дворового проезда и припаркованных по обеим его сторонам автомобилей.

Весь личный состав вынужден был выйти из пожарной машины, чтобы помочь водителю сантиметр за сантиметром пробираться по запаркованному двору. Чтобы привлечь внимание владельцев стоящих машин, пожарные врубили сирену. Это почти не помогло: вышли с ключами лишь единичные водители. Жильцов винить сложно: в 25-этажном здании множество квартир выходят на другую сторону от проезда, и их жильцам сирену было не услышать.

Высота здания — 75 метров

Тем временем огонь в мусорном контейнере удалось потушить местному дворнику, выходцу из Средней Азии, который размотал для этого пожарный шланг из ближайшей парадной. Но если бы огонь возник в самом доме, то люди остались бы практически наедине со смертельной опасностью.

Как рассказали пожарные корреспонденту ИА REGNUM, машина с высотной лестницей вообще не смогла бы заехать в этот двор, поскольку она по габаритам еще шире обычного пожарного автомобиля, а для того, чтобы начать работу, ей нужно пространство вокруг — для установки опорных устройств. Напомним, именно такая машина была задействована 28 марта во время задымления в высотном доме на Коломяжском проспекте Петербурга.

Пожарные корректируют действия своего водителя

На вопрос, имеют ли право пожарные в экстренной ситуации механически раздвигать своей машиной мешающие проезду легковушки, огнеборцы лишь усмехнулись и отрицательно покачали головой. «Нам выставляют иски за каждый поцарапанный автомобиль, а по искам арестовывают счета пожарной части», — пояснил один из пожарных.

Он подтвердил, что в случае серьезного пожара в этом жилом комплексе у жителей и спасателей, которые в любом случае придут на помощь, возникнут большие трудности, которые могут обернуться трагическими последствиями. Аналогичная ситуация, по словам пожарных, во многих новых жилых комплексах Петербурга, плотно застроенных высотными домами, каждый клочок земли вокруг которых запаркован автомобилями.

Пожарной машине не проехать

…Чтобы просто выбраться из этого двора, не задев ни одну из машин, пожарным потребовалось более получаса. В этот раз, можно считать, прошла тренировка. Ее результаты неутешительные.