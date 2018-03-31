Лондон, 31 марта, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Посольство РФ в Лондоне призывает граждан РФ перед поездками в Великобританию тщательно взвесить их целесообразность. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Iker Merodio Британский флаг

«На фоне антироссийской политики и нарастания угрожающей риторики британской стороны (…) существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании», — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что при въезде и выезде из Великобритании возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков.

«Призываем внимательно следить за личными вещами и багажом во избежание провокаций с подбросом посторонних предметов, — говорится в сообщении. — Рекомендуем также внимательно изучить таможенные и пограничные правила, касающиеся пересечения границы, чтобы исключить придирки или формальные претензии со стороны местных властей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии рядом с одним из торговых центров (ТЦ) в английском городе Солсбери 4 марта.

Официальный Лондон сразу же заявил, что это было покушение на убийство с помощью боевого отравляющего вещества якобы произведенного в России. Однако никаких внятных доказательств того, что Москва действительно хоть как-то причастна к этому делу, представлено не было.

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