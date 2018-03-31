Тула, 31 марта, 2018, 20:07 — ИА Регнум. В Тульской области проверяют не только торговые центры. Под прокурорскую проверку попали учреждения культуры и спорта, а также прочие места массового пребывания жителей области. Такое решение приняли власти региона совместно с руководством прокуратуры области. Кроме того, губернатор Алексей Дюмин поручил министру экономического развития провести совещание со всеми собственниками зданий, в которых расположены торговые центры, а также ответственными за противопожарную безопасность. Всего в регионе насчитывается порядка 100 торговых центров.

Дарья Драй ИА REGNUM У эвакуационного выхода

«Право собственности не только дает права, но и влечет за собой обязанности. Особенно, если это касается зданий, где предполагается массовое пребывание людей», — подчеркнул Дюмин.

Он подчеркнул, что речь идет о безопасности граждан:

«И вне зависимости от фамилий собственников должны быть проверены все объекты массового пребывания и приняты соответствующие меры».

Проверки в регионе уже начались. Согласно первым данным, контролеры из прокуратуры и МЧС уже побывали в ТРЦ «Макси». В первую очередь проверяются запасные входы и работа пожарной сигнализации.

ТЦ «Гостиный двор» не прошел пожарную проверку. По информации местных СМИ, множество нареканий у проверяющей комиссии вызвал кинотеатр, расположенный на пятом этаже торгового комплекса. В частности, в кинозалах не слышно сигнала тревоги, аварийные светильники работают не все, а на дверях, ведущих в кинозалы, есть замки. Также было установлено, что проектор, который должен автоматически закрываться во время ЧС, продолжает работать. При этом система дымоудаления в залах с трудом запускается вручную. У проверяющих возникли вопросы и к детским игровым комплексам в ТЦ — в частности, необходимых сертификатов на обивку аттракционов персонал предоставить не смог.

Проверяющие пришли и в развлекательный центр «Октябрь» на Красноармейском проспекте. Там было обнаружено множество нарушений — от неизолированной проводки до заваленных эвакуационных выходов. В неудовлетворительном состоянии отказались системы дымоудаления и освещения.

Прокуратура уже отчиталась о проверках в торговых комплексах в Донском, Кимовске и Алексине. Выяснилось, что руководство ряда объектов не особо заботилось о соблюдении требований, предъявляемым к путям эвакуации и срокам годности первичных средств пожаротушения. В частности, городской прокурор вынес представление директору ООО «Торговый комплекс»: в объекте были заблокированы двери, огнетушители изжили свой срок.

Кроме того, власти региона получили тревожный сигнал об отсутствии пожарной сигнализации и средств пожаротушения в МКУ «ФОК МО Славный». В 2015 году по программе «Народный бюджет» в ФОКе был проведен косметический ремонт. Тогда же была отключена и демонтирована старая пожарная сигнализация, а новая так и не появилась. Директор ФОКа неоднократно указывал главе администрации Славного Степану Соколову на необходимость выделения дополнительных средств на завершение ремонта и высказывал опасения, что любая проверка выявит очевидные нарушения в учреждении, где постоянно занимаются дети, наложит штраф или закроет учреждение до устранения замечаний. Ежедневно в ФОКе занимаются около 50 детей и взрослых.

Однако ФОК денежных средств на завершение ремонта и оборудования его средствами пожарной безопасности так и не дождался. Зато в администрации МО Славный появился новый специалист ГО и ЧС — супруга начальника отдела надзорной деятельности по Арсеньевскому району. Такой ход конем позволил обезопасить подведомственные учреждения от проверок представителями МЧС. Однако в прошлом году после вышестоящей проверки сектора ГО и ЧС в Славном были выявлены существенные нарушения, и женщина покинула занимаемую должность. Теперь в муниципальном образовании ждут масштабную проверку.

Политолог Сергей Журавский считает, что сейчас, после трагедии в Кемерове, необходимо сделать максимально серьезные выводы, но при этом избежать кампанейщины. Таковую, по его словам, довелось наблюдать после чудовищного пожара в ночном клубе «Хромая лошадь».

«Сейчас необходимы тщательные проверки и жесткое демонстративное наказание всех виновных. Это тот самый случай, когда мягкость недопустима. На кону — человеческие жизни. Поэтому наша общая задача — сделать так, чтобы такие трагедии больше никогда не повторились», — сказал Журавский.

Заместитель главного редактора информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова утверждает, что трагедия в Кемерове «всех нас должна чему-то научить».

«Этот ужас должен перевернуть всех нас. Понятно, что власти всех уровней просто обязаны приложить максимум усилий к тому, чтобы нормы пожарной безопасности соблюдались неукоснительно. Понятно, что проверки нужны не ради проверок, а ради того, чтобы уровень безопасности выходил на принципиально новый уровень. Но надо задать вопрос и себе — а не проходили ли мы мимо нарушений, не закрывали ли на многие вещи глаза? Дескать, это нас не касается. Давайте честно признаемся, что и сами зачастую делаем не все возможное, чтобы предотвратить беду. Именно поэтому огромную роль сегодня в сфере безопасности играет механизм общественного контроля. Каждый из нас может быть строгим контролером. И это, несомненно, должно стать нормой. Все мы обязаны перепроверять чиновников, осторожность, как известно, лишней не бывает», — отметила Варламова.

Впрочем, власти региона также пришли к пониманию, что необходим механизм общественного контроля за безопасностью в местах общего пользования. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал поручение правительству региона разработать механизм реализации мер общественного контроля за безопасностью в местах общего пользования. Также уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова выразила готовность обобщать, анализировать информацию об элементарных нарушениях противопожарной и другой безопасности и привлекать к проверке компетентные органы.

«Сейчас прокуратура проверит все торговые центры страны на противопожарную безопасность. В регионе пройдет проверка и учреждений отдыха и досуга. Возможно, и нарушения найдут, и устранят их, но ушла комиссия — и, например, эвакуационные выходы недобросовестные личности закрыли, общественный контроль в любом случае необходим», — отметила Зыкова.

Трагедия в Кемерове показала, что разгильдяйство и халатность отдельных чиновников, ослабевание контроля на местах подчас приводит к столь страшным трагедиям, жертвами которых становятся десятки людей. Именно поэтому намерение властей работать на опережение и привлекать к контролю за безопасностью рядовых граждан представляется вполне разумной и необходимой мерой. Задача каждого из нас сегодня — сделать так, чтобы «черное воскресенье» 25 марта стало единственным в истории страны.