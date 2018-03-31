Киев, 31 марта, 2018, 19:59 — ИА Регнум. У депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, которую подозревают в попытке организации государственного переворота, в результате голодовки началась кровавая рвота в следственном изоляторе. Об этом сообщила ее сестра Вера в эфире «Громадського радио».

Иван Шилов ИА REGNUM Савченко

«Надежда (Савченко) решила не акцентировать внимание на этом вопросе (состояние здоровья), но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело…», — говорит сестра депутата.

По ее словам, в следственном изоляторе врачи дают депутату таблетки для желудка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Надежда Савченко была лишена депутатской неприкосновенности и задержана 22 марта в здании парламента Украины сотрудниками СБУ. Позднее экс-военнослужащей было предъявлено обвинение в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на жизнь госдеятеля, создании террористической группы и подготовке террористического акта, а также незаконном обращении с оружием.

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