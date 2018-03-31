СКА выиграл у ЦСКА во втором матче финальной серии
Санкт-Петербург, 31 марта, 2018, 19:41 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей
Результативным в этом матче получился только второй период. Сначала отличился Никита Гусев после передачи Вадима Шипачёва.
Спустя десять минут Ярно Коскиранта удвоил преимущество санкт-петербургского клуба.
Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч команды проведут Москве 2 апреля.
Плей-офф КХЛ. Финал — Западная конференция. 2-й матч.
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).