Санкт-Петербург, 31 марта, 2018, 19:41 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Результативным в этом матче получился только второй период. Сначала отличился Никита Гусев после передачи Вадима Шипачёва.

Спустя десять минут Ярно Коскиранта удвоил преимущество санкт-петербургского клуба.

Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч команды проведут Москве 2 апреля.

Плей-офф КХЛ. Финал — Западная конференция. 2-й матч.

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).