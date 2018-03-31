Москва, 31 марта, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Тверской районный суд Москвы на два месяца арестовал совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

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Бизнесмен подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159), создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), а также растрате (ч. 4 ст. 160).

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте предпринимателя на два месяца.

Отметим, что ходатайство об аресте брата миллиардера Магомеда Магомедова (совладелец группы «Сумма») пока не рассматривалось.

31 марта официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что правоохранительные органы задержали совладельцев группы компаний «Сумма» в рамках уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств.

По ее словам, 30 марта были проведены масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах РФ, в том числе Москве и Московской области.

Всего были задержаны совладельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также руководитель компании, входящей в группу, Артур Максидов.

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