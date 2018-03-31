Улан-Удэ, 31 марта, 2018, 18:31 — ИА Регнум. В селе Турка Прибайкальского района Бурятии на площадке ОЭЗ «Байкальская гавань» с 30 по 31 марта прошла XIV «Байкальская рыбалка». Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в этом году участие в «Байкальской рыбалке» приняли 225 команд, около тысячи участников из разных регионов России, а также Китая, Монголии, Казахстана и стран Евросоюза. Главный приз — автомобиль «Рено Каптюр» — выиграла команда «Дальний Восток» из Хабаровского края, занявшая первое место.

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов и участники «Байкальской рыбалки»

«Уважаемые рыбаки и рыбачки, зрители и болельщики! Поздравляю всех с таким замечательным праздником. Хорошего настроения, общения и азарта. Рыбалка — это замечательное мероприятие, философия, объединение с природой, отдых и общение с друзьями. Все команды — молодцы, с креативом подошли к рыбалке. Сегодня на Байкал приехали рыбаки со всей России и разных стран. «Байкальская рыбалка» с каждым годом прирастает количеством участников. Это замечательное событие и стимул для развития туризма, хороший повод зарядиться энергией весны, расцвета природы, желаю, чтобы весь год прошел хорошо», — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов, принявший участие в мероприятии.

Генеральный директор группы компаний «Титан» Вадим Бредний получил благодарность от Алексея Цыденова за высокий уровень организации «Байкальской рыбалки». По словам бизнесмена, подготовка к следующей зимней подледной рыбалке уже началась. Она состоится в 2019 году в Кабанском районе. Организаторы планируют установить рекорд России по количеству участников.

«Каждый год мероприятие становится все масштабнее. С нами сегодня замечательный гость Виктор «Кузьмич» Бычков, исполнивший одну из главных ролей в фильме «Особенности национальной рыбалки». Хочу поблагодарить всех организаторов, спонсоров и партнёров рыбалки, а также правительство Республики Бурятия во главе с Алексеем Самбуевичем Цыденовым. Думаю, что наша рыбалка уже стала брендом Бурятии, благодаря нашим общим усилиям», — подчеркнул Вадим Бредний.

По информации республиканского правительства, второе место по итогам «Байкальской рыбалки-2018» заняла команда города Улан-Батор (Монголия), третье — команда МУП «Городские маршруты» из города Улан-Удэ (Бурятия).

Добавим, «Байкальская рыбалка» — это не только крупнейшее соревнование по подлёдной рыбалке. Это ещё и увлекательное шоу со зрелищной культурной программой, включающей конкурсы, выступления артистов. Для участников мероприятия были организованы пункты питания с национальной кухней.

Напомним, фестиваль проводится с 2005 года. В 2014 году «Байкальская рыбалка» была занесена в Книгу рекордов России как «Самая массовая подлёдная рыбалка».