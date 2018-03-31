Калуга, 31 марта, 2018, 18:22 — ИА Регнум. За 2017 год среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Калужской области возросла на 5,3% и составила 33,7 тыс. рублей. По данному показателю калужский регион стабильно удерживает третью позицию в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области, сообщили 31 марта ИА REGNUM в Калугастате.

Admoblkaluga.ru На предприятии. Калужская область

По данным ведомства, за период с начала реализации майских указов президента Российской Федерации заработная плата в регионе увеличилась от 15 до 90%. Наибольший темп роста зарплаты отмечен у социальных работников, работников учреждений культуры, младшего медицинского персонала, и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. По всем этим категориям достигнуты целевые показатели повышения оплаты труда.

Между тем, среднемесячный уровень регистрируемой безработицы за 2017 год составил 0,57% (за 2016 год — 0,7%). По уровню регистрируемой безработицы Калужская область также стабильно занимает третье место среди регионов ЦФО. В частности, осуществлено прогнозирование спроса на рабочую силу на долгосрочную перспективу в разрезе профессий и специальностей — потребность в кадрах в течение ближайших семи лет превысит 63 тыс. работников.

По предоставленной информации, в регионе реализуются государственные программы: «Развитие рынка труда в Калужской области» и «Доступная среда в Калужской области». Инвалидам, обратившимся за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости региона, предоставляются все услуги в сфере занятости. По состоянию на 1 января 2017 года доля работающих инвалидов составляла 28%, на 1 января 2018 года — 29%. Значимым инструментом обеспечения занятости инвалидов является квотирование рабочих мест. Под действие областного Закона о квотировании подпадает 1457 работодателей.

В соответствии с государственной программой «Развитие рынка труда в Калужской области» органы службы занятости проводят работу по содействию в трудоустройстве подростков. В 2017 году для несовершеннолетних проведено 93 специализированных ярмарки, на которых предприятиями и организациями было заявлено 2,5 тыс. вакансий. Мероприятия посетило около 3 тыс. подростков, из которых 87% смогли трудоустроиться. В 2017 году в центры занятости населения области за содействием в поиске работы обратилось около 4,4 тыс. несовершеннолетних граждан, из которых 96% были трудоустроены. Программа временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время является самой массовой формой трудовой адаптации молодежи. В прошлом году по данной программе работали около 4 тыс. учащихся. Норматив доступности государственных услуг, установленный приказом Минтруда России, выполнен на 117,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области заявили о нехватке 9 тыс. квалифицированных рабочих. На предприятиях региона трудятся 1979 специалистов из 82 регионов России. По данным регионального министерства труда и социальной защиты, нехватку квалифицированных кадров будут испытывать на обрабатывающих производствах, а также в сферах торговли и ремонта, сельского хозяйства, производства электроэнергии и строительства. Из требуемых кадров, 52% — это квалифицированные рабочие и 12% — специалисты со средним профессиональным образованием. Сохранится высокий спрос на слесарей, станочников, электромонтеров, электросварщиков, токарей, фрезеровщиков, трактористов-машинистов, операторов машинного доения и механизаторов.

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