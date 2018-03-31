Калуга, 31 марта, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Бухгалтер Жиздринского психоневрологического интерната в Калужской области обвиняется в присвоении пенсий недееспособных граждан на сумму, превышающую 45 тыс. рублей. Об этом сообщила 31 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По ее словам, проверкой было установлено, что незаконно полученными денежными средствами бухгалтер социального учреждения распорядилась по своему усмотрению, потратив их на собственные нужды.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры, в отношении бухгалтера Жиздринского психоневрологического интерната возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Сотруднице социального учреждения грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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