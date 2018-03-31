Кемерово, 31 марта, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Следственный комитет России предложил бизнесмену Денису Штенгелову, который владеет контрольным пакетом акций компании-владельца ТЦ «Зимняя вишня», добровольно вернуться из Австралии на родину для дачи показаний по делу о пожаре. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин, который сегодня, 31 марта, прибыл в Кемерово.

alexandergroshev Здание ТЦ «Зимняя вишня». 2012

«Мы ему предложили приехать. Если он считает себя невиновным, пускай приезжает на предварительное следствие, даёт показания, даёт объяснения», — цитируют «Известия» Бастрыкина.

Глава СКР также отметил, что при наличии оснований следователи потребуют выдачи Дениса Штенгелова через механизмы оказания правовой помощи. Пока же следствие «серьёзно» занялось учредителем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 марта, суд вынес решение о заключении под стражу бывшей руководительницы инспекции Госстройнадзора Танзилии Комковой, которая обвиняется в превышении должностных полномочий.

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Кроме того, до 25 мая арестована генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», который, как оказалось, владел ТРЦ «Зимняя вишня», Юлия Богданова. Ей предъявлены обвинения по части 3 статьи 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Всего по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в настоящее время проходит семь человек, шестерым из них предъявлены обвинения.

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Отметим, что 31 марта в Кемерово вместе с группой следователей прибыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово, унёсший жизни 64 человек, произошёл в воскресенье, 25 марта. В эти дни проходят похороны погибших.