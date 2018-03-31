Калуга, 31 марта, 2018, 17:29 — ИА Регнум. В Калужской области на 1,4% увеличились оптовые цены на бензин. Об этом сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания рабочей группы, созданной во исполнение постановления губернатора области «О мерах по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги».

Бензин

По данным Калужского областного мониторинга топливного рынка, с 22 по 29 марта 2018 года цены на дизельное топливо остались на прежнем уровне. Розничные цены на нефтепродукты существенно не изменились.

Между тем, в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область по прежнему, занимает 1 место по бензину автомобильному (37,47 руб./л) и 1 место по дизельному топливу (38,17 руб./л).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 30 марта заявил, что нет никаких поводов для резкого роста цен на бензин, однако несущественные колебания цен возможны.

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