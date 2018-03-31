Москва, 31 марта, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Более 50 дипломатов и других сотрудников дипломатических представительств Великобритании обязаны покинуть Российскую Федерацию в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

На выход

«Лондон выслал 23 российских дипломата, — напомнила Захарова. — Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов. Лондон провел кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран».

Представитель МИД РФ отметила, что разница между числом российских и британских дипломатических сотрудников на данный момент — более 50 человек. И высылка этих граждан должна установить паритет по числу сотрудников дипломатических представительств в двух странах.

«Предложен паритет, — пишет Захарова. — Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2018 г. в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон, не предъявляя никаких доказательств, обвинил Россию в причастности к данному делу.

Вслед за Великобританией ряд европейских стран, США, Канада, Украина и Австралия приняли решение о высылке в общей сложности 150 дипломатов РФ в знак солидарности с истерикой британского правительства.

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