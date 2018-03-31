Псков, 31 марта, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном аккаунте в социальной сети Instagram призвал жителей региона «вместе проверить Псковскую область на пожаробезопасность», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Instagram.com/m.v_007 Скриншот аккаунта Михаила Ведерникова в соцсети Instagram

«Трагедия в Кемерово показала, что безопасность наших детей, наших родных и близких зависит, в том числе, и от каждого из нас. Вы посещаете социальные учреждения, поликлиники и больницы, ходите с детьми в магазины, музеи и кинотеатры. Пишите в комментариях под постом где, по вашему мнению, не соблюдаются правила противопожарной безопасности (название объекта, адрес, описание проблемы)», — призвал Ведерников подписчиков своего аккаунта.

Он сообщил, что 3 апреля проведёт заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов доложит предварительные результаты проверок торгово-развлекательных центров и других объектов массового пребывания людей.

Всю информацию, которую передадут пользователи соцсети, Ведерников обещает «обобщить и вынести на рассмотрение комиссии».

"Обязательно проверим каждое сообщение», — пообещал врио главы региона.

Отметим, что на данный момент пост собрал уже около 40 комментариев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта после страшного пожара в Кемерово, унесшего жизни 64 человек, в том числе 41 ребёнка, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о мерах по предупреждению ЧС в торговых центрах региона. Напомним, в торговых и торгово-развлекательных центрах Псковской области с 2015 года ни разу не проводилось плановых проверок, так как все эти они как объекты малого или среднего бизнеса попали под надзорные каникулы до конца 2018 года.