Псковская область одна среди регионов России оказалась без флага и гимна
Псков, 31 марта, 2018, 16:56 — ИА Регнум. В Псковской области займутся разработкой государственной символики региона: герба, флага и гимна. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, такое решение было принято на первом заседании геральдического совета при администрации области, который создан по указу врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
«Парадоксально, но Псковская область является единственным субъектом Российской Федерации, у которого нет собственного флага и гимна, а установленный герб не соответствует геральдическим нормам и не внесен в Государственный геральдический регистр. Откладывать решение этого вопроса считаю недостойным исторической славы нашей земли», — подчеркнул Михаил Ведерников.
До конца апреля в Псковской области объявят конкурсы на разработку проектных рисунков герба и флага, а также текста и музыки гимна. Начальник управления внутренней политики администрации области Оксана Иванова отметила, что конкурсы пройдут максимально открыто и публично. К процессу создания геральдических символов привлекут профессионалов — разработкой технических заданий к конкурсам займётся экспертная группа.
Предполагается к этой работе привлечь и жителей региона: разработанные по итогам конкурсов варианты герба, флага и гимна Псковской области Михаил Ведерников предложил «запустить в широкое обсуждение».
Напомним, что у административной столицы Псковской области — Пскова — с 2010 года есть утверждённые псковской думой геральдические символы — герб и флаг. На гербе Пскова вверху изображена выходящая вниз из серебряных облаков рука (десница Божия), внизу — идущий золотой барс. Щит увенчан короной, его держат барсы, у которых на плечах — венцы святого Довмонта. На гербе также начертан девиз: «Чести своей не отдам никому». Помещённая за короной накрест пара серебряных мечей с золотыми эфесами указывает на принадлежащее городу Пскову почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Флаг Пскова — это голубое полотнище, на котором, как и на гербе, изображены рука, выходящая из облаков, и барс. Есть у Пскова и гимн — песня «Там, где к Великой мчится Пскова» композитора Николая Мишукова на стихи Станислава Золотцева.