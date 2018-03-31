Псков, 31 марта, 2018, 16:56 — ИА Регнум. В Псковской области займутся разработкой государственной символики региона: герба, флага и гимна. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, такое решение было принято на первом заседании геральдического совета при администрации области, который создан по указу врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Leonid 2 Герб города Пскова

«Парадоксально, но Псковская область является единственным субъектом Российской Федерации, у которого нет собственного флага и гимна, а установленный герб не соответствует геральдическим нормам и не внесен в Государственный геральдический регистр. Откладывать решение этого вопроса считаю недостойным исторической славы нашей земли», — подчеркнул Михаил Ведерников.

До конца апреля в Псковской области объявят конкурсы на разработку проектных рисунков герба и флага, а также текста и музыки гимна. Начальник управления внутренней политики администрации области Оксана Иванова отметила, что конкурсы пройдут максимально открыто и публично. К процессу создания геральдических символов привлекут профессионалов — разработкой технических заданий к конкурсам займётся экспертная группа.

Предполагается к этой работе привлечь и жителей региона: разработанные по итогам конкурсов варианты герба, флага и гимна Псковской области Михаил Ведерников предложил «запустить в широкое обсуждение».

Напомним, что у административной столицы Псковской области — Пскова — с 2010 года есть утверждённые псковской думой геральдические символы — герб и флаг. На гербе Пскова вверху изображена выходящая вниз из серебряных облаков рука (десница Божия), внизу — идущий золотой барс. Щит увенчан короной, его держат барсы, у которых на плечах — венцы святого Довмонта. На гербе также начертан девиз: «Чести своей не отдам никому». Помещённая за короной накрест пара серебряных мечей с золотыми эфесами указывает на принадлежащее городу Пскову почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Флаг Пскова — это голубое полотнище, на котором, как и на гербе, изображены рука, выходящая из облаков, и барс. Есть у Пскова и гимн — песня «Там, где к Великой мчится Пскова» композитора Николая Мишукова на стихи Станислава Золотцева.