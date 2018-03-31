Москва, 31 марта, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Пермский «Амкар» переиграл московский «Локомотив» в матче 24-го тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, проходившая 31 марта на «РЖД Арене» в Москве, завершилась со счетом 2:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Героем встречи в составе номинальных хозяев поля стал нападающий Аарон Оланаре, оформивший дубль. У московского клуба мяч забил полузащитник Мануэл Фернандеш, реализовавший одиннадцатиметровый удар.

Московский «Локомотив» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. Клуб «Амкар», набравший 22 балла, находится на пятнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 24-й тур.

«Амкар» (Пермь) — «Локомотив» (Москва) — 2:1.

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