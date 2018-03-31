Москва, 31 марта, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Мужчина упал под поезд на станции метро «Красные ворота» в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

ЧП произошло в субботу, 31 марта, на Сокольнической линии.

«В 13:02 мск напряжение на путях было снято для извлечения мужчины из-под поезда, — сказал Мышляев. — Сотрудниками УВД на Московском метрополитене незамедлительно был вызван наряд скорой медпомощи».

Наряд скорой помощи, прибывший на место ЧП, констатировал смерть потерпевшего. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

«Полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего», — говорит он.

Другие подробности пока неизвестны. Информация о ЧП направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.

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