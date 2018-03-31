Калуга, 31 марта, 2018, 16:10 — ИА Регнум. В Калужской области продолжаются поиски сбежавшего из детского дома 14-летней девочки, которую два дня назад приставы передали органам опеки по решению суда. Девочка была изъята из калужской многодетной семьи Власкиных, сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM.

Поисково-спасательный отряд «Амарок» Диана Власкина

В поисках ребёнка участвуют правоохранители и волонтеры. Жителей области также просят не оставаться равнодушными к происшедшему. По информации поисково-спасательного отряда «Амарок», рост девочки 160 сантиметров, телосложение худощавое, длинные светло-русые волосы, глаза серые. Она была одета в темно-синюю куртку. На ребёнке также красные спортивные штаны и красные кроссовки, на голове — белая трикотажная шапка с помпонами.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года на основании решения суда о лишении родительских прав было возбуждено исполнительное производство. Двое детей из многодетной семьи калужан Власкиных должны были отправиться на воспитание в детский дом. Ранее специфическим методам воспитания детей в семьи были посвящены передачи на федеральных телеканалах. Лишить Власкиных родительских прав неоднократно пыталось и управление образования Калуги, но каждый раз суд не находил для этого оснований. Удовлетворил суд это требование лишь в ноябре 2017 года. Из семьи изъяли двух из 13 детей.

История многодетной калужской семьи Власкиных стала известна в начале 2017 года благодаря публикациям в СМИ. Во время школьных уроков детей из семьи часто видели слоняющимися по торговым центрам, Центральному рынку и автопарковкам. Выглядящие сытыми дети заявляли, что им нечего есть, в ответ на замечания взрослых грубили, намеренно портили автомобили, водители которых отказывались от услуг мойки стекол, а также усиленно выпрашивали милостыню.