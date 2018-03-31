Москва, 31 марта, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Директор совхоза имени Ленина, бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин организовал экологический форум, на котором обсудили насущные проблемы экологии, в том числе — ситуацию, сложившуюся на мусорном полигоне «Ядрово» возле Волоколамска.

Андрей Ильин Бизнес-журнал Павел Грудинин

Смысл проведения форума не очень понятен наблюдателям, а у экспертов есть очень четкое мнение по этому поводу.

«Форум проведен, в первую очередь, для того, чтобы не забыли о Павле Грудинине», — считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«Это нормально, но он немного дергается в технологическом плане, потому что раньше он никогда не занимался экологией, а сейчас, после выборов, неожиданно понял, что голоса, полученные на выборах, со временем забываются. Тем более, что он получил не самый лучший результат, и вообще — самый худший для КПРФ. И в течение года можно очень сильно потерять известность, память у людей короткая, и от того, что было, может не остаться даже половины», — отметил Вячеслав Смирнов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Эксперт не исключил, что Павел Грудинин будет пытаться развить свою политическую карьеру.

«Политическая карьера начинается с выдвижения в президенты. То есть, если ты не выдвигался кандидатом в президенты, то идти в депутаты Госдумы, если тебя никто не знает, если ты не договорился — несерьезно», — отметил политолог.

«В данном случае Павел Грудинин, насколько мы знаем, обсуждает вопрос о выдвижении своей кандидатуры на пост глав одного из регионов — либо Московская область, либо Красноярский край, либо Кузбасс. Опять же, шансов пройти там у него нет, но это может показать, что он достаточно весомый политик, и его задача — показать хотя бы такой же результат, какой был у него на президентских выборах», — подчеркнул Вячеслав Смирнов.

«Это затратно, и требует большого пиара, а экология — такая тема, которая многим кажется не очень затратной в плане пиара, но многие забывают, что экологией надо заниматься постоянно. Нельзя случайно зайти и стать «экологом на время». Надо показать, а что ты конкретно делал последние пять — десять лет», — резюмировал эксперт.

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